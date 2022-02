㈜에코네이쳐, 내년 코스닥 상장추진 IPO 준비중

(주)에코네이쳐에서 기업 규모 확대를 통해 기업 가치를 확보하기 위한 일환으로 IPO(기업공개)를 내년 추진한다고 16일 밝혔다.

친환경 소재, 원료 및 포장재 전문기업인 에코네이쳐의 바이오플라스틱은 옥수수 대, 심 등 바이오매스를 기반으로 한 친환경 플라스틱으로서 바이오 베이스 플라스틱 원료를 통해 생분해성 필름, 비닐을 생산하고 있다. 주원료로 천연 식물계 원료를 사용하였기 때문에 자연에서 분해가 가능하고 분해 기간의 조절이 가능하다고 업체 관계자는 설명했다.

에코네이처 측은 16일 “2022년 경영목표는 매출 370억 규모로 성장, 영업이익 100억원 이상 달성이며 2023년에는 코스닥 시장 상장을 위한 예비심사 신청을 할 계획”이라고 밝혔다.

에코네이쳐 박주리 대표는 “2022년 경영목표는 매출 370억 규모로 성장, 영업이익 100억원 이상 달성이며 2023년에는 코스닥 시장 상장을 위한 예비심사 신청을 할 계획이다"라며 “에코네이쳐의 제품들은 바이오 베이스 플라스틱을 이용하여 만든 제품으로 탄소 저감 및 유해물질의 배출을 감소하고 분해기간의 조절로 환경과 토양오염을 방지하여 정부의 탄소중립 2050에 부합한 제품군으로 지속적인 연구개발에 힘쓰고 있다" 고 말했다.

정진 기자 jung93@asiae.co.kr