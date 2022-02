근로의욕 고취 및 기업가치 신장을 위한 자사주 지급

다이어트&간편건강식 전문 플랫폼인 ‘랭킹닭컴’을 운영하고 있는 푸드나무가 지난 2월 11일에 임직원에게 성과급의 자사주 지급을 완료했다.

푸드나무 관계자는 “이번 상여금 지급은 회사 내부 설문 결과, 현금보다 푸드나무 주식 수령을 희망하는 임직원들이 많아 자사주를 임직원 개인 계좌로 대체 지급한 것이다.”며, “특히 회사의 미래 성장 가능성에 대해 긍정적으로 기대하는 직원들이 많아 앞으로도 직원들의 근로의욕을 고취시킬 수 있도록 자사주를 활용하는 방안은 지속적으로 확대해 나갈 예정이다.”라고 밝혔다.

푸드나무는 2021년 02월에도 임직원들에게 “근로의욕 고취 및 기업가치 신장”을 위하여 자사주를 지급한 바 있다.

