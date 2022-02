[아시아경제 김보경 기자] 법무법인 백현은 지난해부터 진행되던 프랜차이즈 '커피에반하다' 본사의 건설산업기본법 위반 관련 경찰조사가 마무리됐다고 16일 전했다.

커피에반하다는 가맹점주 지원을 위해 매장에 무료 인테리어를 지원하던 중 건설산업기본법을 잘못 이해하면서 파주경찰서에 민원이 접수되며 인테리어 공사 관련 조사를 받았다.

법무법인 백현은 해당민원 관련 자료를 분석하면서 커피에반하다 법인과 대표 모두 공소권 없음을 증명했고 동일 사안으로 문제가 발생하지 않도록 사건을 종결시켰다.

법무법인 백현 담당자는 "커피에반하다 프랜차이즈 본사가 가맹점에 진행한 무료인테리어 지원으로 피해를 보는 문제가 없도록 사실관계 증명에 최선을 다했다"고 전했다.

