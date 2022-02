사운드파인트리, 탑코스메틱과 글로벌e커머스 및 유통 디지털화 사업 위한 MOU 체결

- 사운드파인트리의 통합 플랫폼과 탑코스메틱 브랜드 파워 및 제조 인프라 역량 통합

- 양사의 유통 네트워크 인프라를 통합 및 활용해 유통 디지털 솔루션 개발

사운드파인트리(대표 윤재한)는 오늘 탑코스메틱(대표 이금희)과 e커머스의 국내외 시장 확대 및 물류 시스템 디지털화를 위한 업무 협약식을 체결하고 관련 사업을 공동 추진한다고 밝혔다.

이번 협약을 통해 탑코스메틱은 사운드파인트리가 운영하는 뷰티서비스 통합 플랫폼 ‘블링크(BLINK)’의 e커머스 채널에 자사 브랜드를 유통하고, 사운드파인트리는 탑코스메틱 브랜드의 글로벌 시장 확대 및 국내외 입지 강화를 위한 마케팅을 지원하기로 했다. 또한 양사는 기존 온·오프라인 유통 채널의 국내외 확대를 위해 다각도로 협력하고, 유통 및 운영 효율을 높이기 위한 디지털 유통관리 솔루션을 공동 개발 및 발전시켜 나갈 예정이다.

사운드파인트리는 최초의 뷰티서비스 통합 플랫폼 ‘블링크(BLINK)’ 앱 서비스를 개발하고 있다. 블링크’는 뷰티서비스 종사자를 위한 최신정보, 매장 운영 지원, 인재매칭, 제휴 및 공유서비스, 블록체인/NFT 기반의 디지털 소유권 부여 등 입체적이고 통합적인 서비스를 제공하며, 그 외 플랫폼의 주요 축으로 e커머스 사업을 추진하고 있다. 경영진의 풍부한 글로벌 사업 성공 경험과 자사가 보유한 특허 기술을 토대로 플랫폼의 신기능 개발 및 글로벌화를 추진하고 있으며, 뷰티 서비스 시장의 디지털 전환을 주도하고자 한다.

탑코스메틱은 메가브랜드 ‘DR. TOP(닥터탑)’의 제조 기업으로, 2014년 설립 이후 6년만에 400만개 판매를 달성하는 등 뷰티 제품 제조 및 유통의 선두에 선 기업이다. 자사 브랜드 외 다수의 메가브랜드 상품 기획과 유통사업을 진행하고 있으며, 백화점을 비롯한 주요 온·오프라인 유통 및 아시아, 북미, 유럽 등 다양한 해외 수출 사업도 성공적인 운영 중에 있다. 2016년부터 한국 소비자 만족지수 7년 연속 1위를 지키고 있으며, 대한민국 굿컴퍼니에 대상을 4년 연속 수상한 바 있다.

탑코스메틱 이금희 대표는 “사운드파인트리가 가진 뷰티서비스 산업의 디지털 전환에 대한 비전과 그 가치를 높이 평가해 이번 협약을 추진하게 되었다. 탑코스메틱의 브랜드와 유통 네트워크 역량이 블링크(BLINK)를 통해 더 확대 및 강화되길 기대하며, 한국의 뷰티 전문성 가치를 높여 K-뷰티의 글로벌 위상도 한단계 더 끌어 올릴 수 있게 되길 바란다”고 말했다.

사운드파인트리 윤재한 대표는 “사운드파인트리는 ‘블링크(BLINK)’를 통해 뷰티 서비스 시장의 디지털 전환을 이끌고자 한다. 그 한 축으로 전문가 전용 e커머스를 구축하고 있으며, 이번 탑코스메틱과의 협약을 통해 유통 제품의 브랜드 파워를 높일 뿐 아니라, 양사의 국내외 네트워크 역량을 통합 및 활용해 유통 디지털 솔루션을 개발하고 뷰티 제품 유통의 디지털화를 선도해 나갈 것”이라고 말했다.

