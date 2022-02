핀테크 전문 업체 이노핀의 투자정보 앱인 “투자의 달인”에 밸류파인더가 2월 22일 합류한다.

밸류파인더는 증권사에서 커버하지 않는 중소기업을 직접 탐방하는 방법으로 유망한 회사를 발굴하고 분석리포트를 발간하여 주식투자자들의 많은 주목을 받고 있는 독립리서치 법인이다.

이노핀은 금번 밸류파인더의 합류를 시작으로 “투자의 달인” 내 콘텐츠 다양화에 박차를 가한다는 방침이며. 밸류파인더 역시 투자의 달인 플랫폼 진입으로 더 많은 투자자들에게 탐방 리포트가 제공될 것을 기대 하고 있다고 밝혔다.

밸류파인더의 리포트는 투자의 달인 앱의 전문가 섹션인 달인 탭에서 열람할 수 있다.

