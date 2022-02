반도건설, ‘파피에르 반월당역’ 조기 완판 앞둬

- 대구 최대 상권인 반월당 중에서도 초역세권 입지와 첫 단지 내 브랜드 상가 배후수요 갖춰

- 브랜드 상가 강자로 통하는 반도건설이 선보인 세번째 ‘파피에르’ 브랜드 상가

반도건설이 대구 중구 반월당에서 선보인 브랜드 상가 ‘파피에르 반월당역’의 단기간 완판이 임박하면서 눈길을 끌고 있다.

대구 분양 시장이 주춤거리는 상황에서 딴 판으로 분양 상가가 인기를 끈 이유는 대구 최대 상권인 반월당 중에서도 초역세권 입지와 평택 고덕신도시와 충남 내포신도시에 성공적인 분양을 통해 브랜드 가치를 높인 ‘파피에르’ 브랜드 상가로 수요자들의 관심을 끌었다는 것이 업계 평가다.

‘파피에르 반월당역’은 대구 최중심 상권인 반월당에 브랜드 상가 강자로 통하는 반도건설이 선보이는 첫 단지 내 상가라는 점에서 관심을 받았다.

반도건설은 세종, 동탄, 김포, 일산 등 수도권 신도시에서 선보인 브랜드 상가 ‘카림애비뉴’에 이어 세계적인 팝 아티스트 ‘크랙&칼’과의 협업을 통해 론칭한 브랜드 상가 ‘파피에르’가 평택 고덕신도시와 충남 내포신도시에서 단기간에 완판하며 또 한번 브랜드 상가의 명성을 더욱 공고히 하고 있다.

‘파피에르 반월당역’은 대구광역시 중구 남산동(옛 대한적십자병원 부지)에 들어서는 반월당 반도유보라(가칭) 단지내 상가로 지상 1층~지상 3층, 총 55호실 규모로 조성된다. 아파트 입주민의 고정수요와 함께 인근 주거타운의 풍부한 배후수요를 갖추고 있다.

또한 대구 반월당·동성로 최중심 연계 상권의 풍부한 배후수요 가치를 품고 있다. 대구지하철 1·2호선 반월당역 20번 출구 초역세권과 대구 메인 달구벌대로변에 위치한 반월당역 최중심 상권 입지를 갖췄다.

바로 앞에 현대백화점이 있으며 동아쇼핑, 동성로, 서문시장, 염매시장 등 대형백화점과 시장이 주변에 위치해 풍부한 유동인구를 확보하고 있다. 동산병원, 경북대병원, 척탑병원 등의 중대형 병원 및 금융기관도 인근에 위치해 있다.

파피에르 반월당역’은 2층 테라스(일부 호실) 및 에스컬레이터 등 트렌디한 특화설계가 적용된다. 1층에는 테넌트F&B, 리테일, 생활밀착형 ZONE으로 구성했다. 2층은 중대형F&B, 뷰티, 캐주얼 ZONE, 3층은 메디컬, 에스테틱, 키즈/에듀 ZONE 등으로 구성된다.

‘파피에르 반월당역’은 견본주택을 운영 중이다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr