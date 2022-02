황사·미세먼지 심한 봄철…'만성폐쇄성폐질환' 주의보

폐에 비정상적 염증 반응

흡연·유해가스·공기오염 등 원인

국내 10만명 당 11명 사망

노령층 유병률 높아

[아시아경제 이관주 기자] 봄철 황사와 미세먼지가 심해지면 호흡기질환에 각별히 주의해야 한다. 대개 3월부터 높은 수준의 황사와 미세먼지가 한반도를 뒤덮는데, 세계보건기구(WHO)가 1급 발암물질로 규정한 미세먼지는 각종 중금속을 함유할 뿐 아니라 입자가 매우 작아 인체 깊은 곳까지 유입될 수 있다.

이렇게 폐에 유입된 유해요인은 염증을 유발해 발생하는 만성폐쇄성폐질환(COPD)의 원인이 될 수 있다. COPD는 폐에 비정상적인 염증반응이 일어나 기도가 좁아지고 폐가 파괴되는 질환이다. 흡연, 유해가스 노출, 공기오염 등으로 폐와 기관지에 만성 염증이 생겨 발병하며, 특히 봄철 황사와 미세먼지 등으로 더욱 심해질 수 있어 예방이 필요하다.

COPD는 일반 대중의 인식보다 더 치명적인 질병이다. 세계보건기구(WHO) 자료를 보면, 2020년 전세계 10대 사망원인 중 3위를 기록했다. 2050년에는 1위로 올라 설 것이라는 전망도 나왔다. 국내에서도 2020년 기준 10만명 당 11명이 사망해 사망원인 11위를 차지했다.

COPD는 주로 노령층 유병률이 높다. 건강보험심사평가원에 따르면 40세 이상 유병률은 13.3%, 70세 이상은 48.5%였다. 대부분 초기 증상은 거의 없지만, 폐기능이 30~40% 떨어져야 발견될 만큼 조기 발견과 대응은 어렵다. 환자의 70~80%는 흡연과 연관돼 있고, 비흡연자는 결핵과 천식이 원인이 될 수 있다.

에이치플러스 양지병원 손지영 호흡기센터장은 “COPD의 초기증상은 호흡곤란, 기침, 가래, 흉부 불편함과 담답함 등이 생기고 중증이 되면 기침, 가래가 늘어나고, 감기에 걸렸을 때 회복속도가 느려지거나 숨이 차고 쉽게 피곤해지는 증상이 나타난다”고 설명했다.

COPD는 엑스레이(X-ray) 및 폐기능 검사로 중증상태, 타 질병여부 확인, 폐활량 측정 등으로 진단하며 진료를 통해 흉곽 앞뒤가 불룩해지는 ‘술통형 흉곽’ 여부를 확인한다. 치료율은 84.7%로 고혈압(61.7%), 당뇨병(60.8%) 등에 비해 높은 수준인 만큼 선제적 예방으로 충분한 치료효과를 기대할 수 있다. 치료는 기관지 확장제 등 약물치료와 신체운동 등 호흡재활치료가 시행된다.

손 센터장은 “한번 손상된 폐는 다시 회복되기 어렵기 때문에 금연이 가장 중요하다”면서 “장기간 흡연을 하게 되면 폐세포 손상 우려가 크고 이로 인해 폐기종이 발생해 COPD 발병 가능성이 높아진다”고 주의를 당부했다.

