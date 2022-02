개발 호재로 뜨거운 청량리, 현대건설 ‘힐스테이트 청량리 메트로블’ 16일 오피스텔 청약접수

청약통장 불필요, 재당첨 제한 없는 청량리 신규 단지…당첨 후 바로 전매 가능한 오피스텔

서울 및 수도권을 중심으로 오피스텔 청약 광풍이 이어지며 신규 단지로의 관심도 한층 커지고 있다. 최근 분양 시장은 아파트에 대한 규제가 쌓이면서 오피스텔 청약 열기가 뜨거운 상태다. 아파트 대체재로 인식되면서 가점이 낮은 실수요자들이 대거 몰리는 것은 물론 세 자릿수의 청약 경쟁률까지 기록하고 있다.

실제로 청약홈 자료를 살펴보면 지난해 진행된 서울 및 수도권 오피스텔 청약은 대부분이 높은 경쟁률로 마감했다. 11월 공급된 오피스텔 ‘힐스테이트 과천청사역’은 평균 1398대 1의 높은 경쟁률로 마감을 기록하며 이목을 끌었다. 동월 공급된 ‘신길AK푸르지오’ 또한 총 96실 모집에 12만 5919건이 접수됐고, 최고 경쟁률 1348대 1을 나타냈다.

업계는 이 같은 분양 흥행의 원인으로 100실 미만 오피스텔이라는 특징에도 주목한다. 이에 실수요는 물론 투자자들에게까지 높은 인기를 누리고 있다는 분석이다.

향후에는 전매제한 적용 기준이 한층 낮아질 것이라는 예측이 나오고 있어 최근 공급되는 100실 미만 오피스텔 단지에 더욱 관심이 고조되는데, 금일 16일 오피스텔 청약접수에 나서는 ‘힐스테이트 청량리 메트로블’이 주목된다. 전매제한 없는 오피스텔 분양 단지인 데다 대규모 재개발 사업을 통해 천지개벽 중인 청량리 핵심 입지에 들어서 뛰어난 미래가치도 예상된다.

‘힐스테이트 청량리 메트로블’은 구 경동프라자를 개발해 공급하는 단지로, 지하 6층~지상 28층. 2개 동 규모다. 16일 오피스텔 청약접수를 시작으로 본격 분양에 나선다. 이후 21일부터 이틀간 오피스텔 당첨자 발표와 정당계약이 이뤄지며, 동시에 도시형생활주택 청약접수를 시작한다. 도시형생활주택의 당첨자 발표는 3월 2일, 정당계약은 3일부터 이틀간 진행된다.

청약통장 없이 만 19세 이상이면 누구나 청약이 가능하고 재당첨에도 제한이 없다. 오피스텔의 경우 공급호실 10%를 서울 거주자에게 우선 배정한다. 100실 미만으로 공급돼 분양권 전매에 자유롭다.

용두1구역 3지구는 청량리역, 제기동역, 용두역 등 지하철역 3개를 모두 걸어서 이용할 수 있는 트리플 역세권으로 개발 단계 초기부터 많은 이들이 관심을 품었던 곳이다. 청량리역을 중심으로 뻗어가는 각종 교통 수혜를 고스란히 누릴 수 있으며, 제기동역 또한 제2차 서울 도시철도망 구축 계획에 따라 동북선이 2024년 개통할 예정으로 주거 편의가 크게 높아질 전망이다.

단지 인근으로 60개 가량의 버스 노선도 경유하고 있으며 내부순환로, 북부·동부간선도로 등이 인접해 차량 이동망도 우수하다.

주거공간은 도시형생활주택(공공임대 75세대 포함) △48㎡A 72세대 △48㎡A1 24세대 △48㎡B 24세대 △48㎡C 24세대 △44㎡ 48세대 △41㎡ 48세대 △26㎡ 48세대, 오피스텔 △40㎡OA 48실 △32㎡OB 48실 총 384실로 구성된다. 이 중 309실이 일반 분양으로 공급된다.

‘힐스테이트’ 브랜드에 특화설계도 반영된다. 우선 입주민 편의를 위한 ‘하이오티(Hi-oT)’ 시스템이 적용된다. 해당 시스템을 이용하면 가전제품과 홈네트워크 연결 후 조명, 난방 기기, 엘리베이터, 공동현관문 등을 편리하게 제어할 수 있다. 커뮤니티 시설로는 주민공동시설 4층에 오피스텔 입주자 전용공간인 필라테스룸과 북라운지, 프라이빗 룸이, 도시형생활주택 입주자 전용공간으로 피트니스와 커뮤니티 라운지, 프라이빗 룸이 들어서 단지 경쟁력을 높여줄 것으로 보인다.

지상 1~3층에는 근린생활시설인 ‘힐스 에비뉴 청량리 메트로블’이 조성되며, 주거시설과 함께 동시 분양될 예정이다. 전 호실이 외부 노출된 특화설계로 선보여 외부에서의 가시성 및 접근성이 뛰어날 것으로 기대된다.

한편, 현대건설 ‘힐스테이트 청량리 메트로블’은 견본주택을 운영 중이다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr