'철새 북상 시기'‥ 경기도, '고병원성 조류인플루엔자' 유입 차단

거점소독시설 ·산란계 농가 초소·전담관 운영

[아시아경제 라영철 기자] 경기도가 철새 이동에 따른 고병원성 조류인플루엔자(AI) 추가 확산 가능성이 커짐에 따라 농가 내 질병 유입 차단에 나섰다.

15일 도 동물방역위생과에 따르면, 지난해 10월부터 이달까지 '가축질병 특별방역기간'으로 설정하고 거점소독시설 34개소, 산란계 농가 초소 46개소, 전담관 735명을 운영하는 등 강화한 방역 조치와 지도점검을 추진 중이다.

또한, 주요 철새도래지 21개소와 통제구간 38개소의 출입 감시를 강화하고, 야생조류 AI 바이러스 검출지역 10km 내 사육 가금 344개 농가에 이동 제한 명령을 내려 정밀검사를 실시했다.

특히 애초 지난 7일부터 13일까지 운영키로 했던 '전국 일제 집중 소독 주간'을 오는 20일까지 일주일 연장한다.

해당 기간에 광역방제기 등 방역 차량 251대를 동원해 가금 농가와 철새도래지는 물론, 안성, 이천, 용인, 평택, 화성 등 고위험 지역 주요 도로와 발생지 인근의 소독을 강화할 계획이다.

이 밖에 가금 농가들이 방역 활동에 참여하고 기본 방역 수칙을 지키도록 철저히 관리할 방침이다.

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr