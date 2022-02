조국 수사 계기로 만든 '형사사건공개금지 규정' 헌법소원… "권력형 비리 수사 방패막이"

[아시아경제 최석진 법조전문기자] 2019년 조국 전 법무부 장관 일가에 대한 검찰 수사를 계기로 제정된 '형사사건 공개금지 등에 관한 규정'이 국민의 알권리 등 기본권을 침해한다는 헌법소원이 제기됐다.

시민단체 서민민생대책위원회는 15일 형사사건공개금지 규정이 국민의 알권리와 언론의 자유 등 기본권을 침해해 위헌이라며 헌법재판소에 헌법소원심판을 청구했다고 밝혔다.

2019년 10월 30일 제정돼 같은 해 12월 1일부터 시행된 형사사건공개금지 규정은 피의자의 혐의사실이나 수사상황, 사건관계인의 실명 등 형사사건과 관련된 내용을 원칙적으로 공개하지 못하도록 하고, 극히 예외적인 경우에만 형사사건 공개심의위원회 의결을 거쳐, 또 원칙적으로 전문공보관을 통해서만 공개할 수 있도록 제한한 법무부 훈령이다.

수사기관의 피의사실공표 문제를 해결하기 위한 노력은 이전 정부에서도 진행된 바 있지만, 법무부가 기존의 수사공보준칙보다 훨씬 엄격한 형사사건공개금지 규정을 제정해 시행한 시기가 조 전 장관에 대한 수사가 한창 진행 중이던 시기였던 만큼 권력형 비리 사건에 대한 언론보도를 막기 위한 조치라는 논란이 일기도 했다.

실제 이 규정이 시행된 이후 1~3차장검사가 각각 휘하 부서의 수사 관련 공보 업무를 담당했던 서울중앙지검의 경우 1명의 전문공보관이 임명돼 공보 업무를 전담하게 됐다.

또 고위직 공무원이나 정치인 등 거물급 피의자의 검찰 소환조사도 본인이 원하지 않을 경우 모두 비공개로 진행됐고, 검찰이 중요 사건의 핵심 피의자를 기소한 뒤에도 종전처럼 수사결과를 발표하는 브리핑을 여는 대신 간단한 보도자료나 풀문자를 통해 익명 처리된 사건 처리 결과와 간략한 공소사실을 알리는 것으로 공보 방식이 바뀌었다.

서민민생대책위원회는 헌법소원 청구서에서 "이 사건 규정은 권력형 비리 사건 수사의 방패막이로 활용되고 있고 검찰은 깜깜이 수사를 통해 사건을 축소하고 있다"며 "형사사건은 사건 관계자나 변호인 등 다양한 경로를 통해 언론에 보도되는데 수사팀에 의해 유출됐다는 명확한 증거도 없이 '상당한 의심'만으로 내사까지 허용하는 것은 과잉입법"이라고 주장했다.

이어 "국민의 알권리, 언론의 자유 등 기본권 침해가 반복될 위험이 있는 규정이 헌법 질서의 수호·유지에 반하는 것은 아닌지에 대한 헌법적 해명이 긴급히 필요하다"고 헌법소원을 청구한 이유를 밝혔다.

최석진 법조전문기자 csj0404@asiae.co.kr