나토 사무총장 "우크라 접경서 긴장완화 신호 없어"

[아시아경제 조현의 기자] 옌스 스톨텐베르그 북대서양조약기구(NATO·나토) 사무총장은 15일(현지시간) 러시아가 우크라이나 위기와 관련해 외교를 계속할 의사를 보인 데 대해 낙관적으로 보면서도 현장에서 긴장 완화 신호는 없다고 밝혔다.

스톨텐베르그 사무총장은 이날 나토 회원국 국방부 장관 회의를 하루 앞두고 벨기에 브뤼셀에서 열린 기자회견에서 러시아가 우크라이나 접경지대에 배치됐던 러시아군 부대 일부가 복귀를 시작했다고 밝힌 데 대한 질문을 받고 이같이 밝혔다.

스톨텐베르그 사무총장은 "러시아로부터 외교는 계속돼야 한다는 신호들이 있다. 이것은 조심스러운 낙관론에 대한 이유를 부여한다"면서 "하지만 현장에선 러시아 측으로부터 긴장 완화의 어떠한 신호도 목격하지 않고 있다"라고 했다.

앞서 러시아 국방부는 이날 훈련을 위해 우크라이나 접경지대에 배치됐던 러시아군 남부군관구와 서부군관구 부대들이 훈련을 끝내고 주둔 기지로 복귀하기 시작했다고 밝혔다.

세르게이 라브로프 러시아 외무장관은 또 이날 "자국은 서방과 안보 문제에 대해 계속 대화할 것"이라며 "이와 별도로 (2019년 관련 조약이 파기된) 중거리핵미사일 문제도 서방 국가들과 기꺼이 논의하겠다"고 했다.

