안철수 유세 버스에서 2명 사망…국민의당 "일정 전면 중단"

일산화탄소 중독 추정

강원지역 기사 1명도 의식 없어

"선거운동 전면 중단"

[아시아경제 이현주 기자] 국민의당이 15일 유세차 사고 여파로 안철수 대선후보가 일정을 전면 중단한다고 밝혔다. 이날 국민의당 유세버스에서 차량 내 일산화탄소 중독으로 추정되는 사고가 발생해 기사와 지역 선거대책위원장 1명이 사망했다. 강원지역 유세차량을 담당했던 기사 1명도 의식이 없는 상태다.

최진석 국민의당 상임선거대책위원장은 이날 긴급 브리핑을 열고 "안 후보는 선거 운동을 중단하고 사망자가 계신 천안 지역 병원으로 이동 중"이라며 "현재 선대위는 후보를 포함한 모든 선거운동원의 선거운동을 전면 중단하고 사태 수습에 최선을 다하기로 했다"고 말했다.

문제가 된 버스는 홍보를 위한 LED전광판을 장착한 45인승 버스다. 발전기를 통해 LED를 틀게 되면 차량 내 일산화탄소가 발생하기 때문에 환기를 위해 문을 열어 놓아야 한다. 최 상임선대위원장은 "사고가 난 유세버스는 정차 중 LED를 틀고 추위 때문에 문을 열지 않은 상태로 있다가 사고가 난 것으로 추측된다"고 설명했다.

안 후보는 사고를 들은 즉각 전면 일정을 취소했다. 16일 수도권 출근길 인사, 경제비전 공약 발표 등이 예정돼 있었으나 모든 일정을 중단하고 사고가 발생한 천안으로 향했다. 이태규 국민의당 의원은 "안 후보 선거 운동을 지원하기 위해서 활동하다가 안타까운 사고가 났기 때문에 선대위와 후보님이 사고 수습에 최선을 다하는 것이 현재 가장 중요한 일이라고 판단하고 있다"고 말했다.

선거운동 재개 여부는 아직 알 수 없다. 이 의원은 "차량 이전에 선거운동을 하셨던 지역선대위원장이 돌아가셨다"며 "그런 부분 속에서 선거운동을 계속하는 것은 아닌 것 같다"고 했다.

여야는 안 후보를 위로하며 삼가 고인의 명복을 빌었다. 권영세 국민의힘 선거대책본부장은 "유가족과 안 후보에게 깊은 위로의 말씀을 전한다"며 "치료 중이신 분의 빠른 쾌유를 기원한다"고 밝혔다. 조승래 더불어민주당 선거대책위원회 수석대변인은 "안타까운 소식에 깊은 애도를 표하며 유가족과 안 후보에게 깊은 위로의 말씀을 전한다"고 했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr