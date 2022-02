[아시아경제 이선애 기자] 15일 오후 8시경 서울 영등포구 여의도 인근 올림픽대로를 달리던 스포츠유틸리티차(SUV)가 다른 차량 3대와 잇따라 충돌하는 사고가 발생했다.

이 사고로 SUV 차량 탑승자 중 1명이 머리에 경상을 입고 병원으로 이송됐다. 또 사고 과정에서 SUV에 불이 붙어 사고 차량 운전자 등 6명이 스스로 대피했다.

현장에 출동한 소방은 오후 8시 47분께 불을 완전히 껐다. 소방 관계자는 "타이어 마찰열로 스파크(불꽃)가 튀면서 불이 난 것으로 보인다"고 말했다. 경찰은 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.

