법무부, 스타트업 창업지원 법무플랫폼 '스타트로' 오픈

[아시아경제 최석진 법조전문기자] 법무부가 15일 스타트업 창업지원 법무플랫폼 스타트로(Startlaw)를 공식 오픈했다.

이날 스타트로를 공식 오픈한 법무부는 오후 4시 30분부터 정부과천청사 대강당에서 박범계 법무부 장관이 참석한 가운데 플랫폼 설명 및 공개 시연 행사를 개최했다.

현장과 온라인 병행 하이브리드 방식으로 국내외에서 동시 진행된 이날 행사에는 법무부 외에도 중소벤처기업부, 국내 스타트업 업체, 전국대학 창업지원단·보육센터 등 스타트업 지원기관, 벤처기업협회 등 관계기관, 독일 스타트업 업체, 독·한법률가협회 등 다양한 기관 관계자 100여명(현장 25명, 온라인 75명)이 참여했다.

행사는 ▲스타트로 공식 오픈 ▲플랫폼 개요 및 주요 기능 소개 ▲창업정보 및 법률정보 검색 관련 공개시연 ▲플랫폼에 대한 Q&A 등 토크콘서트의 순서로 진행됐다.

권칠승 중소벤처기업부 장관은 축사에서 "스타트업 창업지원 법무플랫폼이 창업을 준비하는 학생이나 사업 초기 법률적 도움이 필요한 스타트업에게 큰 도움이 될 것으로 기대한다"며 "법무플랫폼이 창업 현장에서 널리 활용되도록 중소벤처기업부의 창업지원 채널을 활용해 적극적으로 홍보하고 안내하겠다"고 밝혔다.

박 장관은 "법무부의 플랫폼을 통해 창업을 희망하는 사람이면 누구든지 창업정보에 손쉽게 접근할 수 있고, 정보수요자인 청년·국민들과 정보제공자인 각 분야 스타트업 관계자들이 쌍방향으로 소통할 수 있는 장을 마련할 수 있을 것"이라며 "스타트업의 활성화가 기업 생태계를 변화시키고, 이를 통해 대한민국이 새로운 성장동력을 확보할 것이라는 법무부의 희망이 오늘 선보이는 법무플랫폼을 통해 현실로 이뤄지길 바란다"고 말했다.

법무부는 청년창업 활성화를 통해 청년들의 취업난을 극복하고 빅테크 출현 등 제4차 산업혁명 시대에 적극적으로 대비하기 위해 예비창업가와 스타트업들이 필요로 하는 창업·법률정보를 원스톱으로 제공하고, 플랫폼 이용자와 정보제공자 간의 쌍방소통성을 강화한 '스타트로'를 구축했다고 밝혔다.

또 스타트로는 창업분야별 정보수요자가 각각 자신들에게 적합한 창업정보를 제공받을 수 있도록 했으며, 법률뿐만 아니라 자금, 기술, 영업, 조직 등 창업 및 기업 운영에 필요한 다양한 정보를 얻을 수 있도록 구성했다고 전했다.

특히 스타트로는 창업을 희망하는 청년과 일반 국민들에게 다양한 창업정보와 실용적인 법률지식을 쉽고 재미있게 전달하는 데 역점을 뒀고, 플랫폼의 법률지식 콘텐츠도 종래의 교육 개념이 아니라 실무 중심의 실용적인 내용으로 구성했다.

또 그동안 법무부가 운영했던 ▲창조경제혁신센터 법률지원단 ▲9988 중소기업 법률지원단 ▲해외진출 중소기업 법률지원단 소속 5백여명 변호사들의 무료 법률자문·상담활동이 온라인상으로 구현될 수 있도록 함으로써 신속하고 활용성 높은 법무 서비스를 제공하는 플랫폼으로 기능할 수 있도록 했다.

법무부는 "청년창업과 스타트업 운영을 위해 적극적인 법률지원을 다함으로써, 스타트업이 우리 경제의 새로운 주역으로 더 크게 성장할 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

스마트로에 접속하기 위해서는 인터넷 주소창에 스마트로 홈페이지 주소를 입력하거나 포털사이트에서 '스마트로'를 검색한 뒤 접속하면 된다. 포털사이트를 통한 검색은 2~3일 뒤부터 가능하다.

최석진 법조전문기자 csj0404@asiae.co.kr