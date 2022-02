"생선회도 내맘대로 요리한다" 이마트, DIY 생선회 최대 30% 할인

17일부터 일주일간 DIY 생선회(필렛) 할인

코로나19 확산에 DIY생선회 매출 130% 증가

트레이더스 DIY 연어회 매출 200억 돌파



[아시아경제 김유리 기자] 이마트가 고객 기호에 맞춰 요리할 수 있는 'DIY(do it yourself) 생선회(필렛회)' 페스티벌을 진행한다.

이마트는 오는 17일부터 23일까지 '내 마음대로 연어 필렛회', '내 마음대로 한끼 연어회', '내 마음대로 참돔 껍질회', '내 마음대로 레몬 비트 숙성 연어회'를 행사 카드 사용 시 최대 30% 할인하는 행사를 선보인다고 16일 밝혔다. '내맘대로 광어회(필렛)'는 행사카드 관계없이 신세계 포인트 적립 시 20% 할인 판매한다.

DIY 생선회는 기존에 볼 수 있었던 잘린 형태의 회가 아니라 고객이 회, 초밥, 회덮밥 등 요리 기호에 맞춰 회의 두께와 넓이를 조절해 자를 수 있도록 '손질된 필렛' 형태로 제공된다.

이마트는 "코로나19로 외식이 제한되면서 집에서 다양한 요리를 즐기는 문화가 확산, DIY 생선회가 전성기를 누리고 있어 이번 'DIY 생선회 페스티벌'을 선보이게 됐다"고 말했다.

지난해 이마트의 DIY 연어회(필렛 형태) 매출은 2020년 대비 130% 증가했다. 2020년 연어회 전체에서 약 30%가량을 차지했던 DIY 연어회는 지난해 약 80%로 크게 증가했다. DIY 연어회가 기존 잘린 연어회 매출을 큰 폭으로 뛰어 넘은 것이다. DIY 광어회 역시 130% 가량 매출이 신장했다.

창고형 할인점인 이마트 트레이더스에서도 DIY 연어회가 큰 폭 성장했다. 지난해 트레이더스 DIY 연어회 매출은 2020년 대비 27.9% 신장하며 매출 200억원 고지를 넘어섰다.

이는 DIY 생선회의 다양한 활용도와 저렴한 가격이 고객에게 좋은 반응을 얻은 결과라는 분석이다. 집밥 문화 확산으로 초밥, 연어장, 샐러드, 회덮밥 등 집에서 생선회를 즐기는 방법들이 SNS를 통해 퍼지면서 DIY 생선회의 다양한 활용도가 주목을 받았다는 설명이다. DIY 생선회는 회를 자르는 작업에 대한 비용이 절감돼 같은 중량의 완제품 회에 비해 가격이 저렴하다는 장점도 있다.

이마트는 이번 DIY 생선회 페스티벌을 통해 인기 상품인 광어회, 연어회뿐만 아니라 전문 횟집에서만 먹을 수 있었던 '참돔 껍질 회', 북유럽식 연어 숙성 요리 '그라브락스'를 우리 입맛에 맞춰 개량한 '레몬비트 숙성 생 연어회', 소규모 가구에 초점을 맞춘 '내 맘대로 한끼 생연어회'(250g) 역시 행사가에 선보인다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr