[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 남부대학교(총장 조성수) 간호학과(학과장 안혜란)는 2022년 제62회 간호사 국가고시에서 171명이 응시해 전원 합격했다고 15일 밝혔다.

남부대 간호학는 최신 실습장비 구축, 선후배간 스터디-시스터그룹 운영, 다양한 학술 및 연구공동체 활동, 국가고시대비를 위한 모의고사 및 다양한 특강진행, 전용 고시실 운영 등을 통해 학생들의 국가고시합격을 돕고 임상능력을 향상시키기 위해 힘쓰고 있다.

안혜란 학과장은 "코로나19라는 어려운 시기임에도 불구하고 학과교수들의 열정적인 지도와 마지막 순간까지 포기하지 않고 따라와 준 학생들의 의지와 열정이 빛을 발한 결과"라며 "앞으로도 우수한 보건인력 양성에 힘쓸 것"라고 말했다.

