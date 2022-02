'형님들이 간다' 민주당 원로 정치인들 이재명 지지 호소

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 더불어민주당 상임고문단과 고문단이 ‘이재명 후보 대통령 만들기’ 지원에 나섰다.

15일 민주당 광주 선대위에 따르면 김원기·임채정·문희상 전 국회의장, 정대철·정균환·김태랑 고문 등 20여명의 원로 정치인들이 이날 광주광역시의회에서 기자회견을 열고 이재명 후보 지지를 호소했다.

이들은 “이번 대선은 대전환의 시대, 예측할 수 없는 위기의 시대에 대한민국을 새로운 성장과 국민통합, 그리고 남북 동반 번영의 시대로 이끌어야 할 리더를 선택하는 선거다”고 말했다.

이어 “광주와 전남 시도민은 이 땅의 민주주의를 위해 헌신해 오셨으며, 또한 민주당을 지키고 성장시켜온 주역이다”며 “대한민국 민주화의 역사는 곧 광주시민과 호남민중의 투쟁의 역사이고 민주당 성장과 집권은 광주시민의 열렬한 사랑과 참여로 가능했다”고 밝혔다.

더불어 “얼마 전 국민의힘 윤석열 후보는 공개적으로 문재인 대통령에 대한 정치보복을 선언했다”면서 “촛불 시민혁명으로 이루어낸 3기 민주 정부를 적폐 세력으로 낙인찍어 국정농단 세력을 항복시킨 국민의 고난과 역정, 대한민국의 완전한 민주화를 향한 도도한 물결을 정면으로 거부했다”고 주장했다.

또 “대한민국의 성장과 국민의 온전한 삶의 질은 평화 위에서만 가능하고 그 평화는 민주당이 추구하는 대표적인 가치 중 하나다”며 “대통령의 가장 중요한 임무 중 하나가 바로 험난한 국제관계와 엄혹한 남북관계에서 평화를 지키는 것인데 어떻게 감히 선거에 표를 의식해 선제타격을 이야기할 수 있느냐”고 꼬집었다.

이와 함께 “이재명 후보는 검증됐고 준비됐다. 두 번의 성남시장과 경기도지사 업무수행을 통해 실력으로, 실적으로 증명해 냈다”며 “대한민국의 미래를 위해 이재명을 선택해 달라. 포스트 코로나 시대 경제를 살리고, 청년들에게 더 많은 기회를 만들어주고, 한반도의 평화와 전환적 비전의 실행은 오직 위기에 강한 유능한 경제 대통령 이재명만이 할 수 있다”고 지지를 호소했다.

임채정 전 국회의장은 “민주주의와 민주당을 지켜온 광주에서 유능한 경제대통령 이재명 후보를 지켜달라”며 “촛불시민혁명으로 만들어진 문재인 정부에서 검찰총장을 역임한 윤석열 후보가 문재인 정부 적폐수사 운운한 것은 ‘정치를 보복의 정치로 만들려는’ 후안무치한 발언이다”고 말했다.

이들은 이날 오후 4시께 5·18기념 공원을 방문해 헌화를 하기도 했다.

이날 광주 일정을 시작으로 16일 나주시·목포시·순천시·광양시, 17일 여수시·남원시·전주시, 18일 군산시·익산시·정읍시를 방문 시민들을 만나 직접 지지를 호소할 예정이다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr