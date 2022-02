올라케어, 재택치료 위해 앱 이용하는 환자에 자가진단키트 제공

비대면 진료 플랫폼 올라케어가 16일부터 재택치료를 위해 올라케어 앱으로 비대면 진료를 받고 약 배송까지 받는 모든 환자들에게 코로나19 자가진단키트를 무상 제공한다.

전파력이 강한 오미크론 변이 유행으로 확진자가 지속적으로 증가하면서, 재택치료 환자 수가 14일 기준 23만을 넘어섰다. 이 가운데 모니터링 관리 중인 인원은 약 7만 명이며, 나머지 60%는 스스로 건강 관리를 해야 하는 일반관리군 환자다. 이 중에서는 셀프치료를 위해 코로나19 자가진단키트, 상비약을 구비하거나 자비를 써서 비대면 진료와 약 배송 플랫폼을 이용하는 사례가 급증하고 있다.

올라케어 관계자는 “올라케어에서는 코로나19 자가검사키트 공급이 원활하지 않은 상황을 고려하여 긴급하게 약 1분기 정도의 물량을 확보했다. 재택치료를 위해 비대면 진료를 받고 약 배송까지 받는 모든 환자들에게 코로나19 자가진단키트를 무상 제공하기로 결정했다”며 “쉬운 결정은 아니었지만 유용하게 사용되길 바란다. 확진자가 집중되어 있는 서울권 중심으로 긴급 야간 배송 서비스도 곧 오픈할 예정이다.”라고 밝혔다.

앱 이용 및 누적 진료 건수가 출시 6개월 만에 50만 건을 넘어서며 재택치료의 효율적인 대안으로 주목받고 있는 올라케어는 정부의 정책에 빠르게 발맞춰 재택치료 안정화에 적극 동참할 계획이다. 올라케어는 지난 10일 업계 최초로 코로나 재택치료 전담 서비스를 구축하여 우선순위 진료 및 약 배송비 등 지원을 밝힌 바 있다.

올라케어를 운영하는 ㈜블루앤트 김성현 대표는 “일부 구청에서는 기존 시스템이 구축되어 있는 비대면 진료 & 약 배송 플랫폼들과 협력을 구하고 있는 상황이다. 올라케어 또한 몇 기관들과 비대면 진료 대응 관련하여 긴밀하게 협의 중에 있다. 재택치료가 안정화될 수 있도록 각 기관들의 요청 시 적극적으로 협력할 것이며, 올라케어가 가지고 있는 시스템과 약 배송 인력을 총동원할 것”이라고 말했다.

