에듀윌, 대표 사회공헌 활동 '장학재단' 운영…"ESG위원회와 교육 기반 나눔 활동 진행"

종합교육기업 에듀윌(대표 이중현) ESG위원회는 교육을 통해 주변 이웃들이 큰 꿈을 키울 수 있도록 돕는 다양한 사회공헌 활동을 운영하고 있다.

특히 지난 2009년 서울시 교육청의 설립허가를 받아 ‘장학재단’을 설립한 후, 2010년부터 올해까지 매년 10명의 에듀윌 장학생을 선발해 경제적인 지원을 이어가고 있다.

에듀윌 관계자는 “2010년 처음으로 에듀윌 장학생 10명을 선발해 지원 사업을 본격적으로 시작해 온 에듀윌이 올해에도 총 10명의 장학생을 선발한다”고 말하며 “2월 21일까지 제13기 에듀윌 장학생을 모집 중”이라고 말했다.

에듀윌 장학생은 중학교 1학년~3학년을 대상으로, 경제적 어려움을 겪는 학생 중 타의 모범이 되고 학업 성적이 우수한 학생들을 선발하고 있다. 에듀윌 장학생으로 선발되면 지정된 장학금을 최대 3년간 받을 수 있다.

이외에도 에듀윌은 법무부와 협약을 맺고, 매년 학교 밖 청소년들에게 검정고시 교재와 수강권을 기증하고 있다. 지난 1월에도 법무부 범죄예방정책국에 중졸 및 고졸 검정고시 수강권 및 교재 330세트를 기부하며 꾸준한 나눔 활동을 이어오고 있다. 올해 에듀윌이 기증한 검정고시 수강권 및 교재는 약 4억 5,300만원에 달하는 규모다.

