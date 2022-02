씨투와이, 쉽고 빠른 인테리어 자재 중개 플랫폼 ‘NAYA’ 앱 오픈

주식회사 씨투와이가 인테리어 자재 중개 앱 'NAYA'를 런칭했다.

‘NAYA’는 인테리어 시공사들과 자재 공급업체를 직접 연결하는 플랫폼으로 인테리어 자재를 합리적인 가격으로 쉽고 빠르게 구매할 수 있는 애플리케이션(앱)이다.

인테리어 자재 유통시장은 전화주문, 수기명세표 작성 등 여전히 아날로그 방식의 거래가 주를 이루고 있어 인테리어 시공사들은 거래의 불편함과 비용부담을 감수하면서 자재를 구매하고 있는 실정이다.

더욱이 최근 시공기사 인건비 상승, 원자재 가격 불안정이라는 이중고에 직면해 있어 시공사 관계자들은 그 어느 때보다 원가절감이 절실하다고 입을 모으고 있다.

이와 같은 상황에 발맞춰 씨투와이는 인테리어 자재 직거래 플랫폼 ‘NAYA’ 앱을 런칭하고 본격 영업에 나섰다.

‘NAYA’ 앱은 ▲ 대량 공동구매 방식으로 소규모 사업자들도 대형 시공사들처럼 저렴하게 구매 ▲ 많은 종류의 자재를 한번에 쉽고 빠르게 주문 ▲ 예약주문, 배송 실시간 확인 ▲ 현장 원가관리가 가능한 관리자 페이지 제공 등의 다양한 혜택과 서비스를 제공한다.

특히 연령대가 다양하고 바쁜 시공현장 상황을 고려하여 사용자 중심의 직관적인 디자인을 통해 누구나 쉽게 앱을 이용할 수 있도록 기획된 것이 특징이라고 씨투와이 관계자는 전했다.

한편 씨투와이는 국내의 인테리어 전문가들이 모여 만든 글로벌 플랫폼 회사로 베트남 1위 인테리어 B2C 플랫폼 ‘HOBIEN’을 운영하고 있다.

지난 1월 글로벌 투자사인 Contrau Ventures와 아이씨에프 제오호(대표 홍상민, 회장 이윤재)로부터 프리시리즈 투자를 성공적으로 마무리하고 이번에 한국에서 인테리어 자재 중개 B2B 플랫폼 ‘NAYA’ 서비스를 오픈했다.

한국에서의 성공적인 런칭을 발판으로 베트남에도 동일한 ‘NAYA’ 서비스를 제공한다는 계획이다.

현재 ‘NAYA’ 앱은 구글스토어와 앱스토어에서 다운로드 및 회원가입 후 무료로 이용할 수 있다. 국내 오픈기념으로 회원가입 이벤트와 첫주문 페이백 이벤트가 진행되고 있다.

정진 기자 jung93@asiae.co.kr