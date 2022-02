李 '실내 흡연' vs 尹 '좌석 구둣발'…여야 대선 후보 '비매너 대전'

후보들 공중도덕 두고 여야 공방

與 "윤 후보, 평생 특권에 의지해 와"

野 "이 후보 흡연 명백한 불법 행위"

[아시아경제 임주형 기자] 대선 공식 선거전을 하루 앞둔 14일, 여야 양당이 후보들의 '매너'를 두고 치열한 공방에 휩싸였다. 앞서 더불어민주당이 윤석열 국민의힘 대선 후보의 이른바 '좌석 구둣발' 논란을 두고 비판을 쏟아내자, 국민의힘은 이재명 민주당 후보가 과거 음식점 내에서 흡연하는 사진을 공개하며 맞불을 놓은 것이다.

이른바 '비(非)매너 논란'은 13일 처음 불거졌다. 이날 윤 후보가 정책공약 홍보 열차인 '열정열차' 안에서 구두를 신은 채 맞은 편 의자에 두 발을 올려놓은 사진이 공개되면서다.

이에 대해 민주당은 즉각 비판의 목소리를 높였다.

조승래 민주당 선거대책위원회 수석대변인은 이날 서울 여의도 당사에서 브리핑을 열고 "공공이 이용하는 좌석이다. 다른 사람에 대한 배려도, 시민의식도, 공중도덕도 없다"라며 "평생에 걸쳐 특권과 권위에 의지해 온 윤석열 후보의 노매너와 몰상식이 이제 놀랍지도 않다"라고 질타했다.

이어 "윤석열 후보와 국민의힘은 방역 불안을 조장하면서 국민 일상에 불쾌감만 더하는 민폐, 특권 열차를 당장 중단하라"라고 촉구했다.

같은 당 이소영 대변인 또한 페이스북에 쓴 글에서 "옆으로 '쩍벌'을 못하니 앞으로는 '쭉뻗'인가. 이렇게 신발 신고 의자에 발 올리는 것은 시민에 대한 예의가 아니다. 전세열차가 윤석열 후보 집 안방인가. 평생 특권과 권위로 살아온 인생이 보인다"라며 "택시 노마스크, 이번에는 쭉뻗 열차. 지켜보는 국민들은 자괴감 들고 괴롭다"라고 꼬집었다.

논란이 커진 가운데 윤 후보는 이날 당 선거대책본부공보단을 통해 배포한 입장문을 통해 "장시간 이동으로 인한 가벼운 다리 경련으로 참모들에게 양해를 구하고 잠시 다리를 올린 것"이라고 해명했다. 그러면서 "세심하지 못했던 부분이며 유감으로 생각한다"라고 고개를 숙였다.

그러나 공방은 여기서 그치지 않았다. 이번에는 국민의힘에서 반격을 시도하고 나선 것이다. 김웅 국민의힘 의원은 14일 자신의 페이스북에 이 후보가 음식점으로 보이는 곳에서 담배를 들고 있는 사진을 공개했다. 이 사진은 지난 2014년 당시 촬영된 것으로 전해졌다.

이에 대해 김 의원은 "여기 (이 후보는) 옆에서 하지 말라고 해도 (흡연을) 한 것"이라며 "(윤 후보에게) '공중도덕 결여다, 국제적 망신이다'라고 급발진하신 그분들의 반응이 기대된다"라고 했다.

같은 당 황규환 대변인 또한 이날 페이스북에 쓴 글에서 "아무리 전과 4범의 후보라지만 이토록 법을 경시하는 후보에게 대한민국의 미래를 맡길 수 있겠나"라며 "해당 식당의 면적이 100㎥ 이상의 곳이라면 이 후보의 흡연은 명백한 불법행위"라고 질타했다.

이 후보의 '식당 흡연'에 대한 야당의 비판이 커지자, 민주당은 선대위 공보단 명의로 입장문을 내고 "이 후보의 과거 흡연 사진에 대한 허위사실유포가 급격히 확산하고 있다. 2014년 당시는 실내흡연이 법률 위반 행위는 아니었다"라고 반박했다.

또 "당시 참석자에 따르면 해당 공간에 일행 외 다른 손님은 없었다"라며 "후보와 일행들이 맞담배를 피울 정도로 격의 없던 자리였다"라고 주장했다.

그러면서 "국민의힘은 윤석열 후보의 열차 구둣발 민폐를 감추기 위해 무려 8년 전 일을 꺼내 들며 물타기를 하고 있는 것"이라며 "민주당의 허위사실유포 행위에 대해 엄중히 대응할 방침"이라고 덧붙였다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr