'갤럭시S22' 사전 예약 첫날, 자급제 물량 동났다

'갤럭시 S22' 시리즈의 자급제 물량이 사전 판매 첫 날 완판됐다.

는 14일 0시 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 73,700 전일대비 1,200 등락률 -1.60% 거래량 13,993,255 전일가 74,900 2022.02.14 15:30 장마감 관련기사 삼성전자 노조, 쟁의권 확보…창사 첫 '파업' 우려 커졌다삼성전자, 특허소송 前임원 맞고소…"기밀도용-신의성실 위반"코스피 2700 겨우 지켜.. 코스닥 2.81% 하락 마감 close 홈페이지를 비롯해 11번가·쿠팡·지마켓 등 온라인 오픈마켓에서 사전 예약을 진행했다. 오전 10시부터는 삼성 디지털프라자 등 오프라인에서 사전 판매에 돌입했다.

측은 "초도 물량이 지난 해보다 많았음에도 불구하고 온라인에서는 사전 판매를 시작한지 14시간만인 오후 2시께 모든 채널에서 전 모델이 판매 완료됐다"면서 "현재 구매가 불가능하다"고 설명했다. 특히 S펜을 탑재한 '갤럭시 S22 울트라'의 그린, 팬텀 화이트 색상 모델이 가장 빨리 소진됐다.

는 역대급 카메라와 S펜 등 차별화된 기능과 매력적인 가격 정책이 소비자들을 유인했다고 분석했다. '갤럭시 S22' 시리즈는 원자재 상승 등 여러 어려운 여건에도 불구하고 기본 모델이 100만원 이하로 출시되는 등 전작과 동일한 가격으로 출시됐다. 21일까지 8일간 진행되는 '갤럭시 S22' 시리즈의 사전 판매량은 역대 최대 물량이 될 것으로 전망된다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr