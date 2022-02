컴퍼니합, S.I VILLAGE ‘조선호텔&리조트 AMAZING WEEK’ 패키지 선보여

신개념 호텔 및 리조트 숙박 패키지를 기획하는 컴퍼니합이 S.I VILLAGE(에스아이빌리지)에서 ‘조선호텔&리조트 AMAZING WEEK’ 상품을 선보였다.

이번 상품은 2월 14일부터 2월 21일까지 총 8일에 걸쳐 에스아이빌리지에서 판매한다.

조선호텔&리조트 계열 6개의 호텔이 단독 구성한 상품으로 ▲웨스틴 조선 서울 ▲조선팰리스 ▲레스케이프 ▲그래비티 서울 판교 ▲포포인츠 바이 쉐라톤 조선 서울 명동 ▲포포인츠 바이 쉐라톤 조선 서울역이 참여했다.

서울 중구에 위치한 웨스틴 조선 서울은 총 462개의 객실을 보유한 5성급 호텔이다. 인근에는 신세계백화점 본점과 남대문 시장, 남산 타워 등이 있다. 이 호텔 상품의 투숙 기간은 2월 17일부터 4월 30일까지 약 2달 반 동안 이용 가능하다.

서울 강남의 중심지 테헤란로에 위치한 조선팰리스는 5성급의 럭셔리 컬렉션 호텔이다. 도보로 10분 거리에는 조선왕조의 유구한 품격을 담은 선정릉 공원이 위치해 있다. 조선팰리스 상품의 투숙 기간은 3월 1일부터 4월 30일까지 약 2달간 이용 가능하다.

화려한 프랑스풍의 레스케이프 호텔은 서울 중구에 위치해 있다. 19세기 벨 에포크 시대의 프랑스 문화를 담은 인테리어로 여행 온 듯한 느낌을 받아볼 수 있다. 이 호텔 상품의 투숙 기간은 3월 1일부터 3월 31일까지 약 1달간 이용할 수 있다.

그래비티 서울 판교는 성남 분당구에 위치해 있다. 서울 근교로 여행을 떠나고 싶을 때 부담 없이 이용할 수 있는 호텔이다. 또한 호텔 1분 거리에 백화점이 있어 쇼핑도 함께 즐길 수 있다. 이 호텔 상품의 투숙 기간은 2월 16일부터 3월 31일까지 약 1달 반 동안 이용 가능하다.

포포인츠 바이 쉐라톤 조선 서울 명동은 총 375개의 객실을 보유하고 있다. 또한 포포인츠 명동점에서는 아름다운 남산뷰를 한눈에 담아볼 수 있다. 이 호텔의 투숙 기간은 2월 17일부터 4월 30일까지 약 2달 반 동안 이용이 가능하다.

마지막으로 포포인츠 바이 쉐라톤 조선 서울역은 서울역과 바로 이어져 있어 대중교통으로도 편리한 여행을 즐길 수 있다. 서울역과 연결된 유일한 호텔로 강북의 대표적인 비즈니스급 호텔이라고 볼 수 있다. 이 호텔 상품의 투숙 기간은 2월 17일부터 4월 30일까지 약 2달 반 동안 이용 가능하다.

이번 패키지에 참여한 조선호텔&리조트 관계자는 “조선호텔만의 다양한 포트폴리오를 반영해 준비한 패키지”며, 최대 80%할인 및 5%페이백과 다양한 경품 이벤트 까지 “다채로운 큐레이션으로 구성한 각 호텔의 상품을 통해 특별한 추억 여행을 즐길 수 있기를 바란다”고 전했다.

한편, 이번 상품을 기획한 컴퍼니합의 최순호 대표는 “각 호텔의 특색에 맞는 상품 구성으로 준비했다”며 “품격 있는 호텔들과 함께하는 만큼 앞으로도 고객들의 더욱 품격 있는 여행이 될 수 있도록 기획할 것이다”라고 밝혔다.

컴퍼니합은 호텔 및 리조트 등의 숙박 패키지뿐만 아니라 엔터테인먼트까지 폭넓은 사업을 이어오고 있다. 작년 말에는 에스아이빌리지와 단독 공개 계약을 체결한 바 있다.

