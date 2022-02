뱅크몰, 삼성생명 주택담보대출 입점

주택담보대출 비교 플랫폼 뱅크몰이 14일 삼성생명과 비대면 온라인 대출비교 서비스 확장을 위한 업무협약을 체결했다.

삼성생명은 핀테크 플랫폼 뱅크몰을 통해 핀테크 기술에 기반한 비대면 거래 확대, 여신상품 판매 및 제휴 등 데이터 기반 협력을 진행할 예정이다.

금번 업무제휴로 대형 보험사 삼성생명의 안정성과 고객 신뢰에 기반한 우량한 금융상품을 뱅크몰 플랫폼에서 확인할 수 있으며 뱅크몰을 통해 삼성생명 담보대출을 신청하는 고객은 추가적인 우대금리를 받을 수 있다.

뱅크몰은 삼성생명의 금융 노하우를 배우고, 삼성생명은 뱅크몰의 디지털 역량을 경험할 수 있을 것으로 양사는 기대한다.

새로운 뱅크몰은 영업시간에 관계 없이 언제 어디서나 내가 원할 때 대출비교를 해볼 수 있으며,부동산 대출규제를 포함한 알고리즘으로 생활안정자금대출 뿐만 아니라 전세자금대출까지 서비스를 제공하고 있다. 상가, 오피스텔 등 비주거용 담보대출의 경우 서비스 준비 중으로 2월 내 서비스를 이용할 수 있을 것이라고 뱅크몰 관계자는 말했다.

뱅크몰 조경성 대표는 “상담을 통해 영업시간에만 이용할 수 있었던 예전의 대출비교 서비스가 이제는 시간과 공간 제약없이 대출비교 서비스를 이용할 수 있게 됐다” 며 “소비자들이 더욱 다양한 금융상품을 비교할 수 있도록 지속적인 금융사들과 업무협약을 통해 상품군을 확장하겠다” 고 밝혔다.

한편, 뱅크몰은 금융당국에 정식으로 온라인대출중개업으로 등록 후 기존 시중은행, 보험사, 저축은행 등 금융사 13곳에 삼성생명까지 더해져 총 14곳의 금융사가 입점 예정이며, 온라인 담보대출 비교 시장에서 가장 중요한 다양한 금융상품 확보에 힘을 쏟고 있다.

정진 기자 jung93@asiae.co.kr