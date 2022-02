전국 독립손해사정사 매칭 플랫폼 골고루보상, 공동사업 홍보를 위해 클린벨과 업무 제휴 협약 체결

전국 독립손해사정사 매칭 플랫폼 골고루보상은 입주, 이사청소 온라인 플랫폼 클린벨을운영하는 ㈜컨트롤에프와 입주 및 이사청소 관련 피해 보상을 위한 손해사정사 서비스 업무 협약을 체결했다고 밝혔다.

클린벨 사옥에서 열린 본 협약식에는 유태석 골고루보상 대표이사, 이용규 컨트롤에프 대표이사 및 관계자가 참석했다. 이번 협약을 통해 양사는 공동사업 홍보 및 상호협력을 추진할 예정이다.

골고루보상은 전국 독립손해사정사 매칭 플랫폼 서비스로 각종 보험 사고 발생 시 보험보상금 수령과 관련하여 고객과 전문 독립손해사정사를 신속 매칭시키는 서비스이다. 현재 고객 상담 만족도는 94.6%를 달성하고 있으며, 신속 매칭을 위해 상담 내용, 거주 지역, 가입 보험 등 접수 내용을 토대로 고객에 가장 적합한 독립손해사정사를 매칭시킬 수 있도록 자체 개발 AI 매칭 시스템을 제공하고 있다.

㈜컨트롤에프는 입주, 이사청소 온라인 플랫폼 서비스 ‘클린벨’을 운영하는 기업으로 입주나 이사 전에 청소가 필요한 소비자들과 전문청소기업을 연결해 준다. 클린벨 서비스는 론칭 3년 만에 누적 이용자 30만여 명, 가입업체 600여 개, 누적 거래액 170억 원에 이를만큼 큰 호응을 얻고 있다. 이번 업무협약을 통해 클린벨에서 서비스를 이용한 고객 중 입주, 이사청소로 인해 집의 파손이 발생했을 때 고객이 적절한 보상을 받을 수 있도록 지원할 예정이다.

골고루보상 유태석 대표이사는 “올 상반기에 골고루보상은 매칭 시스템 및 UI/UX 디자인 개편 등대규모 업데이트를 앞두고 있으며, 본 협약을 통해 골고루보상의 전문 독립손해사정사 매칭 서비스 경쟁력을 한층 더 강화할 수 있게 되었다. 앞으로도 독립손해사정사 시장의 활성화 및 골고루보상을 통해 고객들이 다양한 혜택을 누릴 수 있도록 제휴 및 협력을 아끼지 않을 것이다”라고 말했다.

정진 기자 jung93@asiae.co.kr