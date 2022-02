SPC 잠바주스, 딸기 시즌 음료 6종 출시

SPC 그룹(회장 허영인)이 운영하는 건강한 라이프스타일 브랜드 잠바주스가 생딸기를 활용한 시즌 음료 6종을 출시했다.

이번 신제품은 ‘리얼 스트로베리 피크닉(Real Strawberry Picnic)’을 주제로 제철과일인 딸기와 함께 리치맛 팝핑보바(과즙을 얇은 막으로 코팅한 것), 망고, 아보카도 등 이국적인 원료를 활용한 것이 특징이다.

△상큼한 레몬에이드에 톡톡 튀는 식감의 리치맛 보바를 넣고 딸기 베이스와 딸기다이스를 더해 먹는 식감까지 살린 ‘생 딸기 레몬에이드(6,800원)’ △달콤한 딸기와 열대과일 망고의 조화가 잘 어우러지고 생 딸기 다이스를 토핑으로 올린 ‘생 딸기 망고(6,800원)’ △부드러운 식감의 아보카도와 붉은색의 딸기를 순서대로 갈아 넣어 조화를 이룬 ‘생 아보카도 딸기(7,200원)’ △파인애플과 딸기를 함께 갈아 달콤함이 배가 된 ‘생 딸기 파인애플(7,200원)’ △제철 딸기를 그대로 갈아 딸기 본연의 맛을 느낄 수 있는 ‘생 딸기주스(7,200원)’ △딸기 슬라이스를 토핑으로 올려 식감이 좋은 ‘생 딸기우유(6,800원)’등 6종이다.

SPC그룹 잠바주스 관계자는 “제철 과일인 딸기와 식감 좋은 보바 그리고 이국적인 과일 재료를 활용해 잠바주스만의 개성 넘치는 딸기 음료를 출시했다” 며, “앞으로도 제철과일을 활용해 고객들의 입맛을 만족시킬 음료를 선보이겠다”고 말했다.

