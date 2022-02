"'디스커버리 펀드' 장하성… 소환 여부는 수사 통해 판단"(종합)

[아시아경제 조성필 기자] 2500억원 상당 피해가 발생한 사모펀드 '디스커버리 펀드'에 투자한 것으로 알려진 장하성 주중대사에 대해 경찰이 필요에 따라 조사를 진행하겠다는 입장을 밝혔다.

서울경찰청은 14일 간담회에서 장 대사의 소환 검토에 대한 질문에 "확인해드릴 수 없는 게 공식적 입장"이라면서도 이같이 밝혔다. 경찰 측은 "환매 중 중단된 디스커버리 펀드 자체를 운용하면서 문제가 언제 발생했는지 등 사기 성립여부에 대해 집중 수사하고 있다"며 "수사를 통해 판단해야 할 부분"이라고 부연했다.

디스커버리 펀드는 장 대사의 동생인 장하원 디스커버리자산운용대표가 만든 것으로, 2019년 4월 환매 중단 사태가 터져 거액의 투자자 피해가 발생했다. 이런 가운데 장 대사는 약 60억여원을 본인과 가족 명의 등으로 투자한 것으로 알려졌다. 이에 따라 펀드의 성장 과정에 대해 장 대사의 연루 의혹이 제기된 상태다.

이와 관련, 서울경찰청 금융범죄수사대는 지난 9일과 11일 장 대사 동생 장 대표를 소환해 조사했다. 경찰 측은 장 대표에 대한 신병 처리에 관한 질문에 "추가 수사 상황이 필요한 부분"이라며 "마무리 단계에서 판단해 볼 내용"이라고 했다.

사모펀드는 불특정 다수 투자자가 돈을 넣는 공모펀드와 달리 소수 투자자로부터 유치한 자금을 특정 목적에 따라 자산운용사가 따로 투자하는 펀드를 말한다. 장 대사 등은 중도에 입출금이 자유로운 '개방형 펀드'에 투자한 것으로 알려졌다. 경찰 측은 "개방형 특혜성 여부는 향후 수사를 통해 판단하겠다"고 말했다.

앞서 경찰은 작년 초 이 사건에 대한 내사에 착수해 작년 7월 장 대표를 출국금지하고 판매사인 기업은행·하나은행·한국투자증권·하나금융투자 등 17개소에 대한 압수수색을 벌이며 정식 수사에 착수했다. 경찰은 이 과정에서 펀드에 투자한 인사들의 실명과 투자액수가 적힌 PC 파일을 확보한 것으로 알려졌다. 이 파일에는 장 대사 외에도 김상조 전 청와대 정책실장이 4억여원을 투자한 정황이 포함됐다고 한다. 경찰 측은 다만 이날 "투자 액수나 특정 경로 등은 확인이 곤란하다"면서 "개방형 펀드에 대한 특혜성이 있느냐에 대해 수사를 진행 중"이라고 재차 밝혔다.

경찰 측은 중도 입출금이 자유로운 개방형 펀드에 피해가 집중됐느냐는 물음에도 즉답을 피했다. "개방형 펀드에 투자한 사람들도 대부분 손해를 봤다 정도로 답하겠다"고 했다. '개방형 펀드에 투자한 사람 가운데 일부 환매 세력이 존재했느냐'는 질문에도 "대부분 손실이 발생했다는 말만 하겠다"고 했다.

경찰은 그러면서도 개방형 특혜 여부에 따라 신병 처리가 달라지는 것은 아니라고 선을 그었다. 경찰 측은 "이번 수사에서 개방형 펀드에 대한 특혜가 존재하는지가 핵심은 아니다"라며 "환매 중단된 펀드 자체를 운용하면서 발생한 사기 부분과 관련 언제 모집이 이뤄졌는지 등이 관건"이란 취지로 말했다.

