[특징주]일동제약, 코로나치료제 긴급승인 '청신호'…국내 생산 안정적 공급 '강점'

[아시아경제 박형수 기자] 일동제약 주가가 강세다. 일본 시오노기제약과 개발 중인 먹는(경구용) 코로나19 치료제 'S-217622'에 대한 기대감이 커지고 있다. 일동제약이 국내사 가운데 가장 먼저 먹는 코로나19치료제를 출시할 수 있다는 기대감이 주가에도 영향을 주는 것으로 보인다.

14일 오후 12시1분 일동제약은 전 거래일 대비 15.5% 오른 4만2100원에 거래되고 있다.

이날 한 매체는 일동제약의 경구용 코로나19 치료제에 대한 국내 임상 2ㆍ3상이 예상보다 순조로워 빠르면 다음달 중 식품의약품안전처에 긴급승인을 요청할 것으로 알려졌다고 보도했다.

일동제약은 지난달 초 한국에서 첫 환자 등록을 마친 뒤 다수 환자에게 투약을 진행하고 있다. 19세 이상 70세 미만 환자 200명 이상을 목표로 국내에서 임상을 추진하고 있다. 현재 S-217622는 한국뿐만 아니라, 일본, 싱가폴, 베트남, 유럽 등 14개국에서 임상을 진행하고 있거나 준비 중인 상태로, 글로벌 임상의 전체 규모는 약 2000여 명이다.

일동제약은 무작위배정, 이중눈가림, 위약대조 임상시험을 진행하고 있으며, 경증 및 중등증 뿐만 아니라 무증상 SARS-CoV-2(코로나19 유발 바이러스) 감염 확진자를 대상으로 S-217622를 1일 1회, 5일간 반복투여를 통해 임상 2/3상에서 유효성 및 안전성을 검증하고 있다. 통상적인 임상시험에서는 2상과 3상 임상시험을 순차적으로 진행하지만 이번 임상시험은 2상과 3상이 하나로 통합해 진행한다.

화이자가 개발한 '팍스비드'보다 부작용이 적은 것으로 알려지면서 3월 긴급승인 신청에 대한 기대감도 커지고 있다. 일동제약은 지난해 말 시오노기와 협약을 맺고 한국 내 임상을 주도하고 있다. 특히 개발에 성공할 경우, 기술이전을 통해 국내 생산까지 계획하고 있어, 안정적인 국내 공급이 가능할 것으로 기대하고 있다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr