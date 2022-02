마블 '닥터 스트레인지: 대혼돈의 멀티버스' 5월 개봉

[아시아경제 이이슬 기자] '닥터 스트레인지'가 돌아온다.

14일 월트디즈니컴퍼니코리아는 영화 '닥터 스트레인지: 대혼돈의 멀티버스'가 5월 개봉한다고 밝혔다.

'닥터 스트레인지: 대혼돈의 멀티버스'는 히어로 닥터 스트레인지를 주인공으로 마블 시네마틱 유니버스(MCU)의 모든 것을 새롭게 정립할 멀티버스 전쟁이 펼쳐진다. 특히 스칼렛 위치로 거듭난 완다와 닥터 스트레인지의 대립이 궁금증을 더한다.

'스파이더맨' 3부작을 연출한 샘 레이미 감독과 디즈니+ 마블 오리지널 시리즈 최고 프리미어 시청률을 기록한 '로키'의 각본을 맡은 마이클 월드론이 새롭게 합류했다.

베네딕트 컴버배치가 또 한 번 닥터 스트레인지 역을 맡아 다층적인 캐릭터를 선보이고 전편에 이어 웡 역의 베네딕트 웡, 크리스틴 팔머 역의 레이첼 맥아담스, 모르도 역의 치웨텔 에지오포가 출연한다.

여기에 디즈니+ 오리지널 시리즈 '완다비전'의 엘리자베스 올슨이 완다 역으로 출연하며 할리우드 신예 소치틀 고메즈가 마블의 새 캐릭터로 등장한다.

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr