교육부 "등교 전 주 2회 검사…유·초·중·고등학생에 키트 배부"

유치원과 초등학생 외에 중고생과 교직원도 포함키로

유·초등학생 3월 9개, 중·고생과 교직원 갯수는 미정

교육부 "16일 키트 배부 대상과 갯수 등 정리해 발표"

[아시아경제 한진주 기자] 교육부가 유치원·초등학생과 중·고등학생까지 새학기 등교 전 집에서 주 2회 가량 선제 검사를 받도록 자가검사 키트를 보급하기로 했다. 배부 방법과 검사 횟수 등 기준은 수요일에 추가로 발표한다.

14일 교육부 출입기자단 정례브리핑에서 교육부 관계자는 "유·초·중·고등학생이 등교 전 선제검사를 할 수 있도록 2월에 등교하는 유·초등학생부터 신속항원검사 키트를 보급하고, 3월부터 중·고생과 교직원까지 확대하는 방안을 마련하고 있다"고 밝혔다. 4월에도 키트를 확보해 공급하는 방안을 협의 중이다.

이 관계자는 "당초 백신 접종 대상이 아닌 유·초등생만 대상으로 계획했다가 학교에서 자체 조사에 부담을 느끼고 있어 선제적으로 걸러낼 수 있도록 중·고생과 교직원까지 확대하기로 했다"며 "정부 합동 신속항원검사 수급 TF에서 물량이 확보됐고 백신 면역 감소 효과로 인해 최근 고등학생 확진자 발생률이 다시 늘고 있어 중·고까지 포함시키기로 했다"고 말했다.

등교 전 가정에서 검사 후 등교할 수 있도록 키트를 배포하되, 대상 범위를 중·고생과 교직원까지 692만명으로 확대하겠다는 것이다. 교육부는 지난 11일 유치원생과 초등학생 총 330만 명에게 신속항원검사 키트를 무상 배포하고 학생 1명당 1주에 2회씩 5주간 검사하는 방안을 시도교육청과 협의중이라고 발표했다.

교육부는 오는 16일 신속항원검사 기준과 배부 방안에 대해 추가로 발표할 예정이다. 교육부 관계자는 "등교 전 선제 검사 횟수나 강제 여부, 키트 배부 방법 등은 수요일에 발표할 계획"이라며 "일주일에 몇 개를 사용할 지, 한 학생에게 몇개를 지급할 지를 포함해 발표할 것"이라고 말했다.

유·초등학교에 지급되는 키트 갯수는 당초 10개였으나 3월 첫주에는 1개, 나머지 4주 동안 2개씩 사용할 수 있도록 3월까지 9개가 지급될 것으로 예상된다. 교육부는 2월에 등교하는 학교에 1주일분을 선 지급하는 방안과 3월 2일 새학기 첫날 학생에게 지급하는 방안 등을 놓고 검토 중이다.

중·고교생과 교직원에게 지급하는 키트 갯수는 미정이다. 교직원은 주 1회 분량만 지급할 가능성도 있다.

교육부 관계자는 "긴급 추경 편성 논의가 진행중이어서 국고 지원 필요성을 전달했고 시도교육청의 예산 확보 여력 등을 확인하고 있다"며 "신속항원검사 수급 TF 회의에서도 공공에서 많이 지급하게 될 경우 민간에 풀 수 있는 물량이 적어져 여러가지 방안을 논의했다"고 말했다.

학부모 중에서는 자가검사키트의 낮은 정확도를 문제 삼으며 주 2회씩 검사를 하도록 하는 것이 부담스럽다는 의견도 있다. 자가검사키트 검사에 반대하는 국민 청원이 게시되기도 했다.

교육부는 신속항원검사 키트는 검체를 채취하기 위해 코 깊숙한 곳까지 면봉을 삽입해야하는 '비인두도말' 방식과 다르다고 설명했다.

교육부 관계자는 "신속항원검사 키트는 비강, 코 내부에서 검체를 채취하기 때문에 비인두도말(PCR)방식에 비해 검사가 어렵지 않다"며 "검사 키트로 선제 검사를 실시해 양성인 경우 PCR 검사를 받도록 하기 위해서 최소한의 조치가 필요하다는 취지라는 것을 이해해주기 바란다"고 말했다.

