임인년 특별한 호랑이 전시 ‘Amulet_호령전_범을 깨우다’ 개최

아트테인먼트 컴퍼니 레이빌리지와 그림그린은 매년 새해 초 그 해를 상징하는 동물을 주제로 국내를 대표하는 작가와 함께 특별한 전시를 기획한다. 이번 2022년은 임인년 호랑이 해를 맞아 원작, 디지털전시, 메타버스, NFT 전시까지 총 4가지 테마를 통해 Amulet 아트 프로젝트 세번째 이야기 ‘Amulet_호령전_범을 깨우다’ 기획전을 개최한다.

특히 이번 전시는 호랑이의 영험한 기운을 주제로 온 국민에게 희망과 응원의 메시지를 전하는 동시에 대한축구협회 축구사랑나눔재단과 함께 2022 한국축구국가대표팀을 응원하는 아트 프로젝트다. 하정우, 구준엽, 우국원, 하지원 등2021년 소의 해 소를 주제로 전시했던 ‘Amulet_우행展’ 에 이어 3회째 이어지는 국내 최초 아트 시리즈 프로젝트 이다.

또한 이번 전시는 서울과 부산에서 순차적으로 개최된다. 먼저, 서울에서 개최되는 전시는 2월 22일부터 3월 9일까지 청담동 갤러리원에서 원화 작품을 하남 스타필드에서 원화를 바탕으로 하는 디지털 작품을 만나볼 수 있으며. 동시에 메타버스 전시 공간 구축을 통하여 전시 공간 전시를 개최하고 최근 미술계 주요 이슈인 NFT 전시까지 4 가지 테마를 통하여 다양한 형식으로 관람이 가능하며, 부산에서는 3월 11일부터 31일까지 부산신세계센텀시티에서 원화 작품과 디지털 작품 등을 모두 직접 만나볼 수 있다.

‘Amulet _ 호령전 _ 범을 깨우다’는 국내외에서 사랑받는 다양한 장르의 작가들이 힘을 합쳐 전시 기획단계부터 미술 분야뿐만이 아닌 IT, 핀테크, 엔터테인먼트, 게임 업계 등 다양한 분야의 많은 관심과 제안을 받은 바 있다. 회화, 팝아트, 설치미술은 물론 미디어아트와 아트테이너 그리고 국내를 대표하는 대가 아티스트와 함께 한국 미술의 대표 중견 및 이슈 작가들이 조합을 이루는 대형 아트 프로젝트로 38인의 각 분야 대표 작가분들이 함께 프로젝트에 참여해 다채로운 작품 세계가 펼쳐질 예정이다.

참여작가로는 한국화의 거장 박대성 화백을 비롯하여 하여 △강형구 △ 김선두 △목탄화의 거장 이재삼 △ 제2의 백남준’으로 불리는 미디어아트의 거장 이이남 작가와 함께 △ 장승효 작가를 비롯해 △ 이모그래피 창시자 허회태 작가 포함 라이브 드로잉의 선구자 △김정기 팝아트 △아트놈 △ 찰스장 회화 △우국원 △ 김정선 △ 정연연 △ 권현진 △ 콰야 △전병삼 △홍경택 작가 그래피티 1 세대 코마 작가 등을 비롯 아트테이너 △구준엽, △김규리 작가의 작품을 만나볼 수 있다. 또한 이번 프로젝트는 아트와 엔터테인먼트의 결합으로 다양한 이벤트도 눈길을 끌 예정이다.

‘Amulet _ 호령전_ 범을깨우다’ 는 아트테인먼트 컴퍼니 레이빌리지와 그림그린이 공동 주최하고, 대한축구협회사랑나눔재단, ㈜비티씨 커뮤니케이션즈가 주관하며 문화체육관광부, LG전자, 스타필드하남 그리고 부산신세계센텀시티가 후원한다. 이번 전시는2022한국축구국가대표팀을 응원하고 온 국민에게 희망의 메시지를 전하는 아트와 엔터테인먼트를 결합한 아트테인먼트 프로젝트로 진행될 예정이다.

이번 호령展을 기획한 아트 콘텐츠 디렉터 정나연 대표는 “이번 전시는 한반도 대표의 영물이자 수호신 ‘호랑이’를 주제로 하여 온 국민에게 희망과 응원의 메시지를 전하고자 마련됐다”며 “국내 거장을 비롯 38인의 작가들이 각자 고유의 작품관으로 범의 기운을 담아낸 만큼 관람객들에게 희망과 응원의 메시지가 전해지길 바란다”고 전했다.

