만트럭, 신형 덤프·대형카고 13개모델 선봬

[아시아경제 최대열 기자] 만트럭버스그룹의 한국법인 만트럭버스코리아는 20년 만에 완전변경된 덤프트럭과 대형카고트럭을 14일 선보였다. 뉴 만 TGS 모델로 덤프트럭은 마력에 따라 2종 3개 모델, 대형카고트럭은 엔진과 캡 크기, 마력에 따라 6종 10개 모델이다.

이번에 추가로 신형 TGS 모델을 출시하면서 국내에서도 뉴 만 TG 시리즈의 모든 라인업을 완성했다. 이 시리즈는 인체공학적 디자인을 적용한 맞춤형 운전공간을 제공하고 기존 대비 최대 4% 연비를 개선해 좋은 평가를 받았다고 회사는 전했다.

덤프트럭은 유로 6D를 지원하는 D26엔진과 한국 운전자의 운전습관에 최적화된 리타더를 결합해 주행성능을 갖췄다. 새로 적용된 NN캡은 무시도 히터가 가능해져 편리성을 높였다. 범퍼나 차축, 램프 커버 등 차량은 물론 적재함 내구성도 강화했다. 일부 모델은 적응형 크루즈 컨트롤·차선이탈경고시스템 외에 차량안전성 제어장치·미끄러짐 방지장치가 적용됐다.

카고트럭은 고객 필요에 따라 운전자가 머무는 캡(캐빈)을 크기나 용도에 따라 택할 수 있게 한 게 특징이다. 업무에 따라 마력·휠베이스도 고를 수 있어 고객이 선택 가능한 가짓수는 6종 10개에 달한다. 이피션트크루즈3 기능은 GPS데이터를 바탕으로 지형에 따라 연비주행을 위한 주행스타일을 정해준다. 토마스 해머리히 만트럭버스코리아 사장은 "한국 현장의 목소리를 적극 반영해 출시한 신형 TGS 덤프트럭과 대형카고트럭을 통해 운전자가 보다 편리하고 안전한 운행을 할 수 있도록 조력자가 될 것"이라고 말했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr