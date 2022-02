광주신세계, 봄 맞이 준비 돌입…신규 브랜드 순차 오픈

[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] ㈜광주신세계(대표이사 이동훈)가 봄 맞이 단장을 위한 준비에 돌입했다.

광주신세계는 신관 지하 1층에 신규 브랜드를 이달 순차적으로 오픈한다고 13일 밝혔다.

뉴욕 로체스터에서 시작한 미국 대표 카메라브랜드 '코닥(KODAK)'이 지난 10일 신규 입점했다.

130년 시대를 초월하는 혁신과 스타일의 코닥은 오랜 전통을 현대와 접목하는 방식으로 패션 마니아들의 마음을 두드릴 아이코닉한 상품들을 구성하고 있다.

코닥은 신규 입점을 기념해 신규 회원가입 시 5% 즉시할인 혜택을 제공하며 구매 고객에게 금액대별 사은품을 증정하는 프로모션도 함께 진행한다. 오는 17일까지 당일 신관 구매고객께 '코닥 인생네컷' 무료 촬영 이벤트도 함께 진행한다.

이어 오는 17일 '스위치 123' 오픈을 앞두고 있고, 오는 24일 스트리트 캐주얼 브랜드 '빌보드'와 컨템포러리 브랜드 '커버낫' 등 스포츠웨어와 스트리트 캐주얼 2개의 라인으로 구성된 브랜드 'NFL' 이 오픈 예정이다.

