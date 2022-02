KT, 14일 '갤럭시S22' 사전 예약…삼성 할인 ‘삼성초이스’ 단독 출시

[아시아경제 임혜선 기자] KT가 14일부터 21일까지 8일간 전국 KT 매장 및 공식 온라인몰 KT샵에서 삼성전자 ‘갤럭시S22’ 시리즈 사전 예약을 진행한다고 13일 밝혔다. 사전예약 개통은 22일부터이며 공식 출시는 25일이다.

이번에 출시되는 갤럭시S22 시리즈는 갤럭시S22, 갤럭시S22+, 갤럭시S22울트라(Ultra) 등 3종으로 구성됐다. 갤럭시S22와 갤럭시S22+는 ‘팬텀 블랙’, ‘팬텀 화이트’, ‘그린’, ‘핑크골드’ 4가지 색상으로 구성된다. 가격은 각각 99만9900원, 119만9000원이다.

S펜을 지원하는 유일한 모델 ‘갤럭시S22울트라’는 256GB와, 512GB 2가지 용량으로 출시되며, 가격은 각각 145만2000원, 155만1000원이다. 기본 색상 ‘팬텀 블랙’, ‘팬텀 화이트’, ‘그린’에 ‘버건디’ 색상을 추가한 것이 특징이다.

‘갤럭시S22’와 ‘갤럭시S22+’ 사전예약 가입자에게는 삼성 제품 구매 10만원 쿠폰과 함께 KT 전용 혜택, 네이버플러스멤버십 1년 이용권 또는 지니뮤직 3개월 이용권을 추첨 제공한다. ‘갤럭시S22 Ultra’ 가입 시 삼성 제품 구매 15만원 쿠폰과 함께 KT 전용 혜택인 ‘라미(LAMY) S펜’을 추첨 제공한다.

여기에 ‘갤럭시 워치4 30% 할인 쿠폰’, ‘유튜브 프리미엄 4개월 무료 체험’, ‘네이버웹툰?시리즈 쿠키 50개’, ‘윌라 오디오북+클래스 무제한 3개월 무료 구독권’, ‘OneDrive 100GB 6개월 무료체험’ 등 6가지 제휴 혜택들도 모두 제공한다.

KT는 갤럭시S22 시리즈 사전 예약 시작과 함께 5G 초이스 라인업 확대와 초이스 혜택을 강화했다.

먼저 기존 ▲시즌·지니+ ▲넷플릭스 ▲디즈니+ ▲현대카드 ▲바디프랜드 초이스에 KT가 삼성전자와의 제휴를 통해 통신 3사 중 단독으로 준비한 ▲삼성초이스와 5G 요금 할인이 가능한 ▲우리카드 초이스를 새롭게 추가하여 라인업을 확대했다.

‘삼성초이스’ 가입 고객은 삼성전자 인기 제품 1종을 무료 또는 할인된 가격으로 이용할 수 있다. 선택 가능한 제품은 ‘더 프리스타일’, ‘비스포크 큐브 화이트+와인·비어 패키지’, ‘비스포크 큐브 에어(53㎡)’, ‘갤럭시 버즈2+무선충전 듀오’, ‘갤럭시탭 A7 Lite (32GB/Wifi)’까지 총 5가지 제품이다.

5G 요금을 더 저렴하게 이용하고 싶은 고객이라면 ‘우리카드 초이스’로 최대 월 7천 원씩 추가 할인을 받아 5G 요금제를 월 3만 원에 이용할 수 있다. 또한 초이스에 ‘밀리의 서재’ 서비스를 추가 제공해 혜택을 강화했다.

KT는 스마트폰·노트북 등 멀티 디바이스를 사용하는 20대를 위해 오는 22일부터 ‘Y덤’ 혜택을 제공한다. Y덤은 스마트기기·테더링용 공유 데이터를 2배 제공하고(최대 200GB), 베이직 초이스(월9만원)부터 스마트기기 1회선을 무료로 제공하는 혜택이다. 만 29세 이하 고객이 5G 대상 요금제 가입 시 혜택이 제공된다.

갤럭시S22 구입 시 ‘현대 2.0+ 카드’를 사용하고 통신 요금 자동 이체를 설정하면, 월 최대 3만 5천원씩 24개월 통신비 총 84만원 (전월100만원 이상 이용 시) 할인을 받을 수 있다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr