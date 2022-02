"다음은 원화다"…전경련, 특별인출권 바스켓 포함 근거 제시

IMF, 올해 SDR 바스켓 통화 구성 및 통화별 편입비중 검토 후 재조정

[아시아경제 박선미 기자]한국 원화가 국제통화기금(IMF) 특별인출권(SDR) 통화바스켓에 포함될 수 있는 근거가 충분하다는 주장이 제기됐다. ▲한국 경제의 위상 ▲IMF 설립목적 부합 ▲세계 5대 수출 강국 ▲원화 수요 증가 ▲정부의 원화 국제화를 위한 노력 등을 감안하면 원화는 SDR 통화바스켓으로 편입될 수 있는 요건을 갖췄다는 것이다.

13일 전국경제인연합회(전경련)은 올해 IMF 집행이사회가 SDR 바스켓 통화 구성 및 통화별 편입비중을 검토한 후 필요시 재조정을 할 예정이라며 신규 통화의 바스켓 편입이 확정될 경우 오는 8월1일부터 발효될 예정이라고 밝혔다. IMF는 회원국의 외화 유동성 부족에 대비하기 위해 SDR을 배분하고 있는데, 현재 SDR은 달러, 유로, 위안, 엔, 파운드 등 5개 통화로 구성돼 있다.

전경련은 한국이 세계 톱10의 경제 대국으로 글로벌 금융위기, 코로나19 위기 등 경제 위기에도 흔들리지 않는 견고한 경제 펀더멘털을 가지고 있다는 점을 원화의 SDR 바스켓 편입 근거 첫번째로 꼽았다. 아울러, 세계 9위 수준의 주식시장 시가총액 규모 등 금융시장도 선진화돼 있어 실물경제와 금융시장에서의 원화의 안정성과 활용성이 뛰어나다는 점에 주목했다.

둘째, 원화의 SDR 구성 통화 편입은 IMF의 설립목적에 부합한다. 한국은 시장경제와 자유무역을 통해 세계 최빈국에서 글로벌 경제 대국으로 발전한 국가로, 무역 활성화, 빈곤 감소 등 IMF의 목적과 완벽히 부합한다는 주장이다.

셋째, 수출 5대 강국인 한국은 IMF의 SDR 바스켓 편입 요건 중 첫 번째 요건인 ‘수출 조건’을 충족하고 있으며, 하이테크 수출품 비중이 높아 향후에도 높은 수준의 수출 경쟁력 유지가 가능하다.

넷째, 국제교역에서의 원화결제 비중과 원화 자산에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있고, 외환시장에서의 원화거래 비중도 SDR 바스켓 편입 당시의 위안화에 육박한다. IMF의 SDR 바스켓 편입 두 번째 요건인 ‘자유로운 통화사용 조건’도 충족한다.

마지막으로 한국 정부가 원화의 국제화를 위해 지속적으로 노력하고 있다는 점도 중요하다. 주요국과의 통화스와프 체결로 원화의 대외신인도를 제고하고 있으며, 최근에는 역외 외환시장 개설 추진 검토 등 외국인의 원화거래에 대한 시장접근성 제고를 위해 적극 노력하고 있다.

전경련 관계자는 "IMF가 2015년 중국 위안화를 바스켓 통화로 편입하면서, 위안화에 적용된 바스켓 적정통화 요건이 다른 미편입 통화에게도 적용될 수 있다고 명시한 바 있다"며 "당시 IMF의 위안화 편입 근거는 중국의 수출 규모, 국제거래 및 외환거래에서의 위안화 비중 증가, 정부의 위안화 국제화 및 외환시장 운영상의 문제 해결을 위한 정책 개선 등이었는데 이를 감안하면 원화도 SDR 통화바스켓으로 편입될 수 있는 요건을 갖추고 있다"고 설명했다.

