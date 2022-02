부모와 형 살해한 30대 남성 구속…"범죄 혐의 소명돼"

[아시아경제 유병돈 기자] 서울 양천구의 한 아파트에서 부모와 형을 살해한 혐의를 받는 30대 남성이 구속됐다.

서울남부지법은 12일 오후 2시 김모씨(31)의 구속 전 피의자 심문을 열고 "범죄 혐의가 소명되고, 도망할 염려가 있다"며 구속영장을 발부했다.

김씨는 지난 10일 양천구 자택에서 부모와 형을 살해한 혐의(존속살해·살인)를 받고 있다.

이날 법원에 출석한 김씨는 '혐의를 인정하느냐' '스스로 신고한 이유가 뭔가' '살해 계획은 언제부터 세웠나' 등을 묻는 취재진 질문에 아무런 답변을 하지 않았다.

그는 범행 직후 오전 6시 50분께 119에 "3명을 죽였다"고 신고했다. 경찰은 소방으로부터 신고 내용을 통보받아 사건 현장으로 출동했으나 도착 당시 가족은 이미 숨진 상태였다.

유족에 따르면 김씨는 정신질환을 앓고 있으며, 경찰 조사에서 '범행 사나흘 전 흉기를 구입했다'고 진술한 것으로 알려졌다.

범행 동기에 대해선 '가족들로부터 괴롭힘을 당하고 입양된 양자라서 차별을 받았다'고 주장하는 것으로 알려졌으나 김씨 친척은 입양은 전혀 사실이 아니라고 밝혔다.

경찰은 병원 진료기록 압수수색을 통해 병명과 진료내역을 확인하는 한편 범죄심리분석관 투입, 신뢰관계자 동석 조사 등을 통해 정확한 사건 경위를 파악할 예정이다.

