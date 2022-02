월트 디즈니, 실적 따라갈 주가…"리오프닝·메타버스 재료 주목"

1분기 EPS 1.06달러…전년동기대비 231%↑



스트리밍 구독자 수 전년동기대비 31.4% 늘어

올해 디즈니플러스 콘텐츠 2배로 확대 계획

동유럽·중동·남아공 진출…경쟁사 대비 성장 여력커

[아시아경제 이민지 기자] 월트 디즈니가 리오프닝 수혜 기대감과 메타버스, 양호한 구독자 수 증가율에 힘입어 올해 큰 폭의 실적 개선을 이뤄낼 것이란 의견이 나온다.

12일 디즈니 주가는 149.47달러를 가리키고 있다. 지난 9일(현지시간) 깜짝 실적 실적을 발표한 이후 140달러 초반을 맴돌았던 주가는 150달러 수준으로 올라서며 우상향 흐름을 보였다.

1분기(2021년 10~12월) 디즈니는 매출액 218억달러, 주당순이익(EPS) 1.06달러를 기록해 전년동기대비 각각 34.3%, 231.3% 성장했다. 이는 시장 예상치를 각각 4.8%, 73.4% 상회한 수치다. 부문별 영업이익을 보면 테마파크와 상품 부문은 24억5000만달러로 흑자전환됐고, 미디어와 엔터테인먼트 부문은 8억1000만달러로 1년 전 대비 44% 감소했다. 미디어와 엔터 부문의 감익은 전분기와 마찬가지로 프로그램 제작비와 마케팅 비용이 늘어난 영향을 받았다.

스트리밍 구독자 수 증가율은 예상보다 좋았다. 디즈니 플러스 구독자 수는 1억2980만명으로 1년 전 대비 31.4% 늘었다. 이는 시장 예상 수준인 700만명을 크게 상회한 것이다. ESPN+ 구독자 수는 2000만명으로 전년동기대비 76% 증가했다. 디즈니 플러스의 가입자당평균수익(ARPU)은 4.41달러를 기록해 9% 늘었다. 영업마진은 14.9%로 같은기간 6.7%포인트 증가했다. 최민하 삼성증권 연구원은 “직전분기 순증 구독자가 210만명에 그쳐 시장에 우려를 자아냈지만 ‘엔칸토’ 등 작품의 흥행과 콘텐츠 경쟁력과 서비스 국가 증가에 힘입어 구독자를 예상보다 많이 확보했다”고 말했다.

내년에도 디즈니의 2024년 목표 구독자는 2억3000만~2억6000만명이다. 올해 디즈니는 마블, 픽사, 루카스필름 등의 제작 작품을 포함해 오리지널 콘텐츠의 양을 2배로 늘리기 위해 매주 1편의 신작 공개를 목표로 하고 있다. 디즈니는 올해 콘텐츠 투자비로 330억달러를 집행할 예정으로 이는 작년(250억달러) 대비 32% 커진 수치다. 올해는 동유럽, 중동, 남아공 등에 서비스를 시작할 계획으로 진출 국가 증가에 따른 구독자 업사이드도 경쟁사 대비 여력이 크다.

재무구조도 개선세를 보였다. 1분기 순부채비율은 42%로 2019년 최고점을 기록한 이후 개선되는 추세다. 1분기 잉여헌금흐름은 마이너스 12억달러를 기록했는데 투자가 증가한 데 따른 것으로 분석된다. 유중호 KB증권 연구원은 “지난해 미뤄졌던 디즈니랜드와 리조트사업 자본 투자에 10억달러 규모로 현금을 지출하며 현금성자산은 전분기 대비 9.6% 감소한 145억달러로 감소했다”며 “신규 콘텐츠 출시 등으로 실적이 개선될 것으로 고려하면 양호한 수준인 것으로 분석된다”고 말했다.

디즈니에 대한 투자 포인트는 메타버스와 스포츠 스트리밍 사업 확장이다. 디즈니는 수많은 캐릭터와 각종 장르의 프랜차이즈 콘텐츠, 다양한 플랫폼, 기술력을 갖고 있는 만큼 메타버스 사업을 펼칠 수 있는 기반이 마련된 상태다. 스포츠 스트리밍 포트폴리오 확장에도 힘을 쏟고 있는데 미국프로풋볼리그(NFL) 선데이 티켓 입찰에도 참여한 것으로 보인다. 최민하 연구원은 “작년 말 등록한 ‘Virtual-World Simulator’ 특허는 메타버스 사업을 준비하고 있음을 보여준다”며 “스포츠 중계권은 화제성이 커 구독자 유인에도 힘을 실을 수 있다"고 설명했다.

리오프닝 수혜도 기대된다. 한위 NH투자증권 연구원은 “2022년은 테마파크·리조트 사업 정상화에 따른 이익 회복이 지속될 것”이라며 “오미크론 영향으로 테마파크·리조트 이용객 수는 평년 수준을 하회하고 있으나 입장권료 및 객실 이용료 상승 등으로 매출과 영업이익률은 2019 년 수준 육박하고 있어 높은 이익 모멘텀이 지속될 것”이라고 설명했다.

저평가 상태인 주가도 매력적이다. 디즈니의 12개월 선행 주가수익비율(PER)은 31.3배로 넷플릭스(35.5배)보다 낮다. 향후 3년 주당순이익의 연평균 성장률(42.4%)을 반영한 PEG 배수는 0.7배로 넷플릭스(2배)보다도 낮다. 유중호 연구원은 “투자 매력도 높지만, 구독자 수 감소와 신규 콘텐츠 출시 지연, 디즈니랜드와 리조트의 영업제한 등은 주가에 부정적인 영향을 줄 것”이라고 분석했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr