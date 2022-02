강남구청 공무원 '몸빵 동원' 언제까지?

통합공무원노조 임성철 서울시본부장 11일 ‘변하지 않는 공무원의 몸빵 동원’이란 글 강남구청 노조 게시판 실어

[아시아경제 박종일 기자] 강남구청 직원들의 코로나 확진자 전화 민원 등으로 고통을 겪고 있는 것으로 드러났다.

통합공무원노조 임성철 서울시본부장은 ‘변하지 않는 공무원의 몸빵 동원’이란 글을 강남구청 노조 게시판에 실었다.

임 본부장은 “보건소의 간호직, 보건직, 의료기술직 종사자는 이젠 스트레스를 넘어 심한 울분의 상태에 있다”면서 “보건소 뿐 아니라 전 직원들이 코로나로 인해 몸살을 앓고 있다. 지난 2년여 간 대책회의에도 불구 아직까지 변변한 매뉴얼 하나 만들어 낸 것이 없으니 앞으로 직원들의 몸 빵이 늘어날 것은 불은 보듯 훤하다”고 비판했다.

부실한 확진자 전화 민원관리로 인해 행정국 직원들에게 불똥이 튀었다고 전했다.

그럭저럭 운영되던 코로나 업무가 확진자가 크게 늘어나니 전화 민원관리 문제점이 부각되고 있다고 전했다.

대책회의를 통해 별일 없이 잘 관리하고 있다던 확진자 관리에 구멍이 난 것은 확진된 주민들이 3일 이상 아무런 연락조차 받지 못했다며 전화로 청장께 매질을 한 것으로 밝혀졌다.

임 본부장은 “인원 수를 늘여 대응하자니 확진돼 불안한 주민들이 걸려오는 전화에 이것저것 궁금한 걸 다 쏟아 낼 테고, 전문 지식이 없는 일반 직원들은 답변을 제대로 못하고 다시 보건소 담장자로 돌아 2차 민원에 시달릴 것이 뻔했기 때문에 뾰쪽한 답을 내놓지 못하는 상황이었다”고 밝혔다.

이어 “속사정을 모르는 (정순균)청장님 입장에서는 주민에게 위로의 전화 한 통 하는 것이 뭐 어려운 것이냐는 당연한 말씀이지만 매뉴얼도 없이 일반 직원들이 응대할 경우 시원찮은 답변으로 주민들의 화를 돋울 것은 분명해 보인다”고 비판했다.

임 본부장은 “해결책은 서울시 120 콜센터처럼 전화민원을 전담으로 하는 상담 업체를 찾아 위탁(委託)을 진행하면 된다. 서울시는 일정기간 동일한 업체 3곳을 선정해 일정한 경쟁체제를 도입해 한 곳을 퇴출시키는 방식으로 서비스 질을 개선해 성공적으로 120을 안착시켰고 지금은 주민들의 뇌리에 114보다는 120이 더 친숙하다”고 소개했다.

전문성도 없는 직원들 차출해 상담센터를 운영하는 것은 임시적 방편으로 해답은 아니다고 지적, 직원 강제동원에 강남구청 노동조합 지부장들과 협의가 필요하다고 강조했다.

임 본부장은 “직원 몸빵은 행정국에서만 벌어지고 있는 현상은 아니다. 복지생활국은 더 심하다”고 전했다.

고독사 예방을 위해 정보통신기술을 활용한 스마트 안부확인 시스템이 10개가 넘는 상황에서도 이를 통합해 관리하는 시스템 하나 없고, 1인 가구 방문을 월 1회에서 주 1회로 변경해 시행하라는 공문이 접수됐다고 한심한 반응을 보였다.

임 본부장은 “전화기가 발명되고 화상통화를 할 수 있는 시대면 뭐 합니까? 오늘도 직원들은 원시시대로 돌아가 가정방문을 시행합니다. 집안 사정을 알 수 없으니 초인종을 누르고 인기척 없으면 사진 찍고 돌아오겠죠”라고 맺었다.

