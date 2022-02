공방 더 치열해진 2차 토론…'배우자 문제' 수면 위로(종합)

11일 저녁 한국기자협회 주최 대선후보 TV토론 진행

[아시아경제 금보령 기자, 권현지 기자] 이재명, 윤석열, 안철수, 심상정 등 여야 대선후보 4명이 두 번째 TV토론에서 격돌했다. 지난 1차 토론이 탐색전이었던 것과 비교하면 이날 토론은 더욱 공방이 치열해졌다. 특히 첫 토론에서는 언급되지 않았던 후보들의 배우자 문제까지 다뤄졌다.

11일 저녁 한국기자협회 주최로 열린 대선후보 4자 TV토론에서 이 후보는 먼저 윤 후보 배우자인 김건희씨 관련 의혹을 꺼냈다. 이 후보는 윤 후보를 향해 "지금 부인께서 도이치모터스 주가조작에 연루돼 있다는 말이 많은데 윤 후보가 5월 이후로는 거래 안 했다고 했는데 수십 차례 거래했다는 얘기가 있다"며 "주가조작은 피해자가 수천 수만 명이 발생하는데 전혀 공정과 관계없다"고 지적했다.

이에 윤 후보는 "검찰에서 2년 이상을 관련된 계좌와 관계자들을 조사했고, 이 후보가 연루된 대장동 게이트에 비해 작은 사건임에도 불구하고 훨씬 더 검찰에서 인원을 투입해서 했는데 아직까지 문제점 드러난 게 없다"며 "경선 당시에도 계좌까지 공개했다"고 받아쳤다.

이 후보의 아내 김혜경씨를 둘러싼 '과잉 의전' 등 논란도 검증 대상에 올랐다. 심상정 정의당 대선후보는 "배우자 의전 문제는 사생활이 아니다. 이 후보 자격과 관련된 사안이라 생각해 매우 엄중하게 보고 있다"며 "시장이나 도지사가 배우자 의전 담당직원을 둘 수 없다. 그런데 (문제가 된) 배모 전 사무관에 대한 인사권이 이 후보에게 있었다. 이 사건을 배우자 리스크가 아니라 이 후보 본인 리스크로 보는 이유"라고 밝혔다.

이를 놓고 이 후보는 "워낙 가까운 사적 관계에 있던 사람이 별정직으로 들어오다 보니 주로 공무에 관련된 일을 도와줬고, 그러다보니 경계를 넘어서 사적 관계에 도움을 받은 것 같다"며 "변명의 여지 없이 제 불찰이고 제가 엄격하게 관리하지 못한 것이니 다시 한 번 사과드린다"고 했다.

공약을 놓고도 이 후보와 윤 후보는 맞붙었다. 이 후보는 '사법고시 일부 부활' 공약을 언급하며 사시 부활에 반대하는 윤 후보의 '청년 공약' 허점을 찔렀다. 그러자 윤 후보는 "로스쿨에 특별전형, 장학금 제도 등 이런 기회의 문을 넓히는 것이 효과적이라고 생각한다"며 '로스쿨 제도 보완'을 내걸어 방어했다.

윤 후보가 검찰총장 당시 코로나19 확산 관련 신천지 압수수색을 하지 않은 부분에서도 양측은 치열한 공방을 펼쳤다. 이 후보는 윤 후보에게 "신천지를 압수수색 안 한 이유가 무엇인가"라고 했고, 윤 후보는 보건복지부의 요청이 있었다는 점을 답변으로 내놨다. 또 윤 후보는 "법무부장관의 압수수색 지시는 완전히 쇼"라며 "이 후보도 추미애 전 법무부장관도 튀는 행동을 하고 싶어한 걸로 보여진다"고 얘기했다.

안 후보와 심 후보는 양강을 공격하며 존재감을 키웠다. 이 후보보다는 윤 후보에게 좀더 집중하는 모습이었다. 안 후보는 노동이사제를 찬성하는 윤 후보에게 "강성 귀족노조가 젊은 사람들의 새로운 일자리 만드는 걸 막고 있다. 본인의 처우가 훨씬 중요하다보니 기업이 새로운 사람을 고용할 수 없는 건데 노동이사제까지 도입되면 공기업 개혁이 심각하게 타격 받을 수 있다“고 비판했다.

심 후보도 윤 후보의 노동관을 지적하면서 "윤 후보의 노동관은 흔한 말로 매우 꼰대스럽다. 이렇게 후진적인 노동관을 가진 분이 대통령이 되면 우리나라가 선진국 대열에서 바로 이탈할 수 있다"며 "선진국은 저임금 장시간 노동으로 경쟁하는 게 아니라 창의력으로 경쟁하는 거다. 창의력은 노동시간이 아니라 여가시간에 비례한다"고 말했다.

