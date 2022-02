연금개혁 꺼내든 安… 尹 "보험료율 인상 불가피"

[아시아경제 배경환 기자] 여야 4당 대선후보들이 국민연금 개혁에 대한 추가 입장을 내놨다. 이들은 지난 3일 1차 토론에서는 국민연금 개혁 필요에 대해 서로 공감하는 입장만 확인했다.

안철수 국민의당 대선후보는 11일 한국기자협회 주최로 열린 '2차 TV토론'에서 "지난 토론에서 연금개혁에 대해 합의한 바 있다"며 "보험료율, 수급개시연령, 소득대체율을 어떻게 할 것인지가 중요하다. 어떤 정책을 할 것인가"라고 윤석열 국민의힘 대선후보에게 물었다.

이에 윤 후보는 "대원칙은 맞지만 방안은 각각 다르다. 대선 공약으로 해서 만약 그 공약을 내세운 분이 대통령이 된다면 자기가 주장했던 공약을 밀고 갈 가능성이 높다"며 "이거야 말로 전 국민의 광범위한 합의가 필요하다"고 답했다.

보험료율 인상에 대한 안 후보의 질문에 윤 후보는 "불가피한 일"이라고 답했다. 이어 "재원이 한정돼있으면 수급개시 연령도 뒤로 갈 수밖에 없지 않겠나 싶다"고 설명했다.

특히 안 후보는 "지금 통계나 여러 자료를 보면 점진적으로 67세 정도부터 수급개시 연령을 하면 가장 경제적으로 건전하게 관리가 가능하다"며 "그럼 또 이게 문제가 된다. 지금 국민연금이 빈부 격차를 완화하겠나, 증가시키겠나"라고 물었다. 이에 윤 후보는 "저는 오히려 국민연금제도가 빈부격차 해소에 큰 도움은 안 된다고 생각한다"고 밝혔다.

안 후보 역시 "국민연금이 지금 형태로 시행된다면 오히려 형편이 나은 분들이 더 많은 혜택을 누리고 형편이 어려운 분들이 혜택을 못 누리는 것"이라며 "우선순위는 현재 우리나라 복지제도에서 사각지대를 없애야 한다"고 전했다.

배경환 기자 khbae@asiae.co.kr