[아시아경제 배경환 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보가 현 한반도의 상태에 대해 사실상 종전상태라고 밝혔다.

이 후보는 11일 한국기자협회 주최로 열린 '2차 TV토론'에서 "종전선언을 해야 된다고 주장을 하시는데 지금이 종전상태라고 생각하냐"는 윤석열 국민의힘 대선후보의 질문에 "사실상 종전상태가 맞는데 그러나 법률상은 정전상태인 것"이라며 "그래서 정전이기 때문에 정전관리를 하고 있는 국제기구까지 남아있는 것"이라고 언급했다.

