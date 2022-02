러시아 중앙은행, 기준금리 9.5%로 인상…물가상승 압력 ↑

기존 8.5→9.5%…100bp 인상

추가 인상 가능성도 열어둬

[아시아경제 차민영 기자] 러시아 중앙은행이 각종 지정학적 위험으로 소비자 물가가 급등한 데 따라 기준금리를 9.5%로 인상했다.

11일(현지 시간) 월스트리트저널(WSJ) 등 외신에 따르면 러시아 중앙은행은 이날 기준금리를 기존 8.5%에서 9.5%로 100bp(베이시스포인트·1bp=0.01%) 인상했다.

러시아 중앙은행은 추가 인상 가능성도 열어뒀다. 중앙은행은 성명에서 "다양한 지정학적 사건으로 글로벌 금융시장 내 변동성과 관련된 단기 인플레이션 위험이 높아졌다"며 "이는 환율과 기대 인플레이션에 영향을 미칠 수 있다"고 말했다.

러시아는 지난해에만 기준금리를 7차례나 인상했지만, 4%인 물가 목표치를 달성하지 못하고 있다. 러시아의 지난달 소비자물가지수(CPI)는 전년 동기 대비 8.73% 상승하며 6년 만에 최고치를 기록한 바 있다.

WSJ는 러시아 중앙은행이 높은 인플레이션과 러시아의 금융 시스템을 겨냥한 서방 국가들의 제재 위협에 대응해 기준금리를 인상했다고 봤다. 러시아는 우크라이나 공격 건으로 인해 미국 등과 갈등을 빚고 있다.

미국 바이든 행정부에 따르면 잠재적인 제재는 VTB 은행과 같은 러시아 국영은행들을 대상에 포함하고 있다. 러시아 국채 거래 금지부터 수출 통제 등이 주요 수단이 될 것으로 점쳐지고 있다.

지정학적 위험 속에서 루블화는 계속 약세다. 러시아 중앙은행에 따르면 최근 러시아 내 소비자 물가는 1년 전보다 8.7% 급등했다. 이는 인플레이션 우려에 직면한 미국(7.5% 상승)보다도 높은 수준이다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr