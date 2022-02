李 "신천지 압수수색 안한 이유는?"…尹 "秋장관 지시는 코미디 쇼"

11일 한국기자협회 주최 TV토론서 '이재명 vs. 윤석열' 충돌

[아시아경제 금보령 기자, 권현지 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보가 '검찰총장 당시 코로나19 확산 관련 신천지 압수수색을 하지 않은 이유'가 질문으로 나오자 "압수수색은 쇼였다"고 표현했다.

이재명 더불어민주당 대선후보는 11일 저녁 한국기자협회 주최로 열린 TV토론에서 윤 후보에게 "신천지가 코로나19 방역을 방해했을 때 법무부 장관이 압수수색을 지시했는데 보건복지부 의견을 들어서 압수수색 거부했다고 말씀한 거 같은데, 건진법사인가 하는 사람이 '이만희(신천지 총회장) 건들면 영매라서 당신에게 피해 간다'는 말을 듣고 압수수색 포기했다는 보도가 나갔다"며 "압수수색을 하지 않은 이유는 무엇인가"라고 지적했다.

이를 놓고 윤 후보는 "결론부터 말하자면 복지부에서 30만명이나 되는 신천지 신도가 반발할 경우에 관리가 안 되니까 강제 수사는 지금 단계에서 안 되니 조금만 미뤄달라고 해서 바로 중대본과 대검 디지털 수사관들을 투입해서 압수수색보다 광범위한 범위로 신천지 과천본부 서버를 다 들고 왔다"고 설명했다.

이어 윤 후보는 "법무부 장관의 압수수색 지시는 완전히 쇼"라며 "이 후보도 추미애 전 법무부장관도 튀는 행동을 하고 싶어한 걸로 보여진다"고 얘기했다. 또 윤 후보는 "언론에 풀면서 압수수색 지시가 내려왔다"며 "완전히 코미디 같은 쇼인데 모두가 웃었다"고 말했다.

