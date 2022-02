[올림픽]최민정 여자 쇼트트랙 1000m 은메달(2보)

불리한 조건에도 1분28초443…스휠팅 금메달

최민정이 2022년 베이징 동계올림픽 쇼트트랙 여자 1000m에서 은메달을 따냈다. 최민정은 11일 중국 베이징 캐피털 실내경기장에서 열린 베이징올림픽 쇼트트랙 여자 1000m 결승에서 1분28초443을 기록했다. 쉬자너 스휠팅(네덜란드·1분28초391)에 이어 두 번째로 골인해 은메달을 획득했다.

막차로 결승에 합류한 최민정은 가장 바깥쪽에서 출발했다. 불리한 조건 탓에 중반까지는 중하위권을 오르락내리락했다. 하지만 세 바퀴를 남기고 한느 드스멧(벨기에·1분28초928)과 크리스틴 샌토스(미국·1분42초745)를 연달아 제쳤고, 마지막 바퀴 코너에서 바깥쪽을 공략해 아리아나 폰타나(이탈리아·실격)까지 따돌렸다. 결승선 앞에서 인코스를 공략해 선두까지 노렸으나 스휠팅의 속력까지는 따라잡지 못했다.

