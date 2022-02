김민석, 中 선수 위로 후 뒷정리까지…"매너도 월드 클래스"

김민석, 고개 숙인 中 선수 어깨 토닥여

누리꾼 "진정한 스포츠 정신"

[아시아경제 허미담 기자] 2022 베이징 동계올림픽 스피드스케이팅 남자 1500m 동메달을 딴 김민석(23·성남시청)이 중국 선수를 위로한 후 경기장 주변을 뒷정리하는 모습이 포착돼 화제다.

11일 각종 온라인 커뮤니티와 사회관계망서비스(SNS) 등에서는 김민석이 경기가 끝난 뒤 중국 선수 닝중옌을 위로하는 모습이 담긴 영상이 확산하고 있다.

앞서 김민석은 지난 8일 베이징 국립스피드스케이팅 경기장에서 열린 스피드스케이팅 남자 1500m에서 1분44초24의 기록으로 동메달을 목에 걸었다. 김민석의 메달은 이번 대회 한국 선수단의 첫 메달이다. 이로써 김민석은 2018 평창 동계 올림픽에 이어 2개 대회 연속 메달 획득에 성공했다.

동메달을 따낸 김민석은 태극기를 몸에 두른 채 경기장을 돌며 관중들을 향해 손을 흔들고 허리를 숙여 인사했다.

이후 선수 대기석을 찾은 김민석은 선수들과 인사를 나누다 벤치에 앉아 고개를 숙이고 있는 중국 선수 닝중옌을 발견했다. 세계 랭킹 2위인 닝중옌은 금메달 유력 후보로 거론됐으나, 이번 경기에서 1분45초28을 기록해 7위에 그쳤다. 김민석은 그의 옆에 앉아 어깨를 토닥이며 위로했다.

또 김민석은 벤치에 놓인 빈 페트병을 쓰레기통에 넣는 등 뒷정리를 한 후 관중을 향해 재차 인사하고 경기장을 떠났다.

이 모습을 본 누리꾼들은 "매너까지 월드 클래스다. 김민석 선수 멋있다", "우리나라 선수라는 게 자랑스럽다. 이런 게 진정한 스포츠 정신", "우리가 올림픽에서 보고 싶은 모습이 바로 이런 모습이었다" 등의 반응을 보였다.

한편 김민석은 경기 후 인터뷰에서 "쇼트트랙에 (판정 문제 등) 불상사가 있었는데, 나라도 메달을 따야 한다는 생각으로 경기에 임했다"며 "4년 뒤엔 더욱 발전된 모습을 보여 꼭 올림픽 챔피언이 되겠다"고 했다. 김민석은 오는 13일 팀 추월, 18일 1000m 경기에 출전해 추가 메달 사냥에 나선다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr