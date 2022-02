울진 후포항 앞바다서 ‘바다 로또’ 밍크고래 혼획 … 5800만원 “심봤다”

11일 새벽 후포항 10해리 해상서 죽은 채 어선 그물에

[아시아경제 영남취재본부 김귀열 기자] 바다의 로또로 불리는 밍크고래가 동해에서 혼획된 채 발견된다. 고래 조업 자체는 불법이지만 어선 그물에 우연히 걸려 죽어 있는 고래는 위판을 통해 유통될 수 있다.

울진해양경찰서는 “지난 11일 오전 4시 30분께 울진군 후포항 동방 10해리 해상에서 작업 중이던 어선의 자망 그물에 밍크고래가 걸려 죽어있는 것을 선장이 발견하고 후포파출소에 신고했다”고 밝혔다.

혼획된 고래는 길이 5.7m 둘레 3.1m 크기에 죽은 지 3~4일가량 지난 것으로 추정되며 고래연구센터에 의해 밍크고래로 확인됐다. 작살 등 불법 어구에 의한 포획 흔적이 발견되지 않아 고래류 처리확인서가 발급됐다.

고래는 후포수협을 통해 5800만원에 거래됐다. 울진해경 관계자는 관할 해역에서 올해 밍크고래 1마리, 참돌고래 21마리, 낫돌고래 4마리가 그물에 걸려 죽은 채 발견됐다고 전했다.

고래를 불법 포획할 경우 수산업법과 수산자원관리법에 따라 3년 이하의 징역 또는 3000만원 이하의 벌금에 처해진다.

