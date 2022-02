CJ ENM, 물적분할보다 무서운 '실적 쇼크'…목표가 줄하향

[아시아경제 지연진 기자]CJ ENM은 최근 주가가 천국과 지옥을 오갔다. 지난해 물적분할 계획을 발표하며 주가가 미끄러진 뒤, 이를 철회하면서 주가가 급등했다 기대치를 밑도는 지난해 4분기 실적을 발표하자 다시 곤두박질했다. 증권가에선 일제히 목표주가를 내리고 있다.

12일 금융투자업계에 따르면 CJ ENM은 지난해 4분기 매출액이 9950억원으로 전년동기대비 5.4% 늘어났지만, 이 기간 영업이익은 296억원으로 66.3%나 감소했다. 미디어 부문이 적자 전환했는데 TV광고 매출이 협찬광고 둔화 등으로 6.5% 역성장했고, 방영 편수 증가로 제작비 부담도 일년정보다 200억원이 늘어난 탓이다. 인센티브가 반영된 점도 한 몫을 했다.

이같은 실적이 공개된 이후 증권사들은 잇따라 목표가를 하향했다. 하나금융투자는 올해 영업이익 추정치를 32% 낮추고 넷마블 등 보유지분 가치 하락을 반영해 목표주가를 17만7000원으로 21% 낮췄다. 이기훈 연구원은 "티빙, 음악 사업의 성과는 커지고 있지만 이를 위한 투자 확대가 수익성에 부담을 줄 전망"이라며 "제2스튜디오 관련 노이즈와 보유 자산 활용, 추진 중인 인수건 성사 여부 등 CJ ENM 앞에 풀어야 할 숙제가 많아 투자에 대한 의미 있는 결실이 확인돼야 주가 반등이 가능할 것"이라고 말했다.

한화투자증권은 목표주가를 15만원으로 내리고, 투자의견도 보류로 낮춰 제시했다. 김소혜 연구원은 "음악 사업을 제외한 모든 부문의 실적 전망치를 하향 조정하고, 보유 지분가치 하락을 반영했다"며 "CJ ENM에 대한 투자 매력 제고가 가능한 시기는 미디어 이익 성장 추세가 가시화될 때라고 판단한다"고 전했다.

메리츠증권은 종전 22만원으로 19만원으로 낮추고, 대신증권도 종전 21만원에서 18만원으로 14% 하향했다. 다만 키움증권과 현대차증권은 목표주가를 유지했다. 김현용 현대차증권 연구원은 "이 회사의 최대 투자포인트는 티빙의 폭발적인 성장"이라며 "유료가입자수는 2021년말 214만명으로 추정돼 전년말대비 3배로 급증한 것으로 파악되며, 이는 오리지널 콘텐츠 강화에 따른 것으로 올해는 9~10편의 드라마를 포함해 최대 18편의 오리지널 콘텐츠를 투자할 계획"이라고 설명했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr