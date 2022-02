KS벽지, 프리미엄 실크벽지 ‘더뷰’ 신제품 선보여

친환경 벽지기업 KS벽지가 2022년 신제품 프리미엄 실크벽지 ‘더뷰(THE VIEW)’를 출시했다.

최근 선보인 합지벽지 ‘벨루체(VELUCE)’에 이어 선보인 실크벽지 ‘더뷰’는 ‘집은 더 이상 하나만의 기능을 하지 않는다’는 현재 라이프스타일을 반영해 ‘집’이라는 공간을 더욱 다양하게 활용하며 새로운 공간으로 바꿔줄 새로운 실크 컬렉션으로 기획된 제품으로, 더욱 고급스러워진 텍스쳐와 감각적인 디자인을 적용함으로써 오랫동안 사용하게 되는 벽지의 특성을 고려해 특별히 유행타지 않는 소비자들의 취향을 반영했다.

특히 ‘더뷰’는 새로운 테마로 ‘LIVE IN’를 정하고 ‘다음의 공백을 무엇으로 채우는지에 따라 다채롭게 변화하는 집’이라는 의미를 담아 자신만의 무드를 완성하고 공간의 가치를 높여줄 이번 컬렉션을 통해 집의 공간을 다양하게 활용해 보도록 제작된 점도 특징이다.

박식순 회장은 “케이에스더블유의 디자인연구소는 개인의 개성이 강조되는 컬러 및 디자인 외 상업용 공간에 매치되는 독창적 디자인을 수록함으로써 다수의 소비자 니즈를 충족시킬 수 있도록 할 것”이라며 “KS벽지는 매년 꾸준한 매출신장을 하고 있으며 케이에스더블유 합병으로 올해에도 그 흐름은 확대될 것이다”고 전했다.

한편, 2021년 6월 30일자로 KS벽지와 제일벽지는 합병을 통해 케이에스더블유로 새롭게 출발했다. 또한 KS벽지는 환경부로부터 국내 시판하는 모든 브랜드에 유해물질 감소, 생활환경 오염감소 부분을 인정받아 환경표지인증을 획득한 바 있다. KS벽지는 3월 상업공간에 시공되는 ‘방염벽지’도 추가로 출시한다.

