우형찬 서울시의회 교통위원장 안연환 서울교통공사 감사 강하게 질타한 이유?

우 위원장 11일 오전 서울교통공사에 대한 질의 맨 먼저 나서 2019년 지축차량기지 직원 2명 사망 사건으로 공사 행안부 경영 평가 결과 저조한 것과 관련, "감사는 무엇을 했느냐"고 전격적 추궁 안연환 감사 당황하며 답변 제대로 못해 눈길

[아시아경제 박종일 기자] 우형찬 서울시의회 교통위원장이 크게 화냈다.

우 위원장은 11일 오전 10시부터 김상범 서울교통공사 사장으로부터 업무 보고를 받고 질의를 했다. 우 위원장은 교통공사 산하기관장 업무 보고까지 마친 후 맨 먼저 질의를 자처, 안연환 공사 감사에게 질의했다.

우 위원장은 2019년 지축차량기지에서 페인트 업무를 하는 직원 2명이 암으로 사망, 공사가 행안부 경영평가 다급을 받은 것과 관련, “안 감사가 뭘 했느냐”고 갑작스럽게 따졌다.

이에 대해 안 감사가 말을 하지 못하자 “감사는 왜 직원이 두 명이나 사망했는데 감사하지 않았느냐”고 심하게 질타했다.

그럼에도 안 감사가 별다른 답변을 못하자 우 위원장은 감사실장을 세워 “지축차량기지 사망과 관련 감사계획에 대해 보고해달라”고 추궁했다.

이처럼 우 위원장이 서울교통공사 감사에 대해 화를 내며 질타한 것은 이례적으로 보였다.

서울시의회는 보통 공사 사장에 대해서는 질의를 하고 추궁하나, 감사에 대해서는 질의를 하지 않는데 이날 우 위원장이 직접 감사를 지목, 질의를 하며 질타해 눈길을 모았다.

안연환 감사는 세무사 출신으로 시민단체에서 활동하다 박원순 전 시장과 깊은 연인에 의해 공사 감사에 들어와 2년 넘게 임기를 보내고 1년여 임기를 남기고 있다.

이 때문에 우 위원장이 이날 안 감사에 대해 이례적으로 강하게 질타한 것이 박 전 시장 사람인 안 감사가 여전히 공사에서 근무하면서 특별한 업무 능력을 보이지 못한 점을 비판한 것 아닌가 하는 관측도 나오고 있다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr