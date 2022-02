더에이치알더㈜의 XR BOOK, 현대 글로비스 온라인 리더쉽 교육에 적용

더에이치알더㈜는 자사가 개발한 XR(확장현실) 프로그램 XR BOOK이 현대글로비스 리더들을 대상으로 한 온라인 리더쉽 프로그램 교육에 적용되어 교육이 성황리에 종료됐다고 11일 밝혔다.

더에이치알더㈜는 XR Learning 에듀테크 전문기업으로, 금번 교육에는 XR BOOK ‘어린왕자 나를 만나다’가 적용됐으며 현대글로비스의 현장리더들을 대상으로 리더의 심리안정과 리딩 에너지를 회복하는 과정이 필요함에 따라 온라인 비대면 교육에 도입, 활용됐다.

금번 교육을 위해 더에이치알더㈜는 XR BOOK 체험을 통해 의도적인 관점의 이동을 유도하여 학습자 본인 및 조직에 대한 통찰을 이끌어내고, Reflection Writing 작성을 통해 담아낸 한 권의 책에서 확장된 자신을 확인 할 수 있도록 하는데 중점을 두고 프로그램을 이끌었다.

무엇보다 더에이치알더㈜는 현대 글로비스 리더들을 위한 성찰 질문 재설계를 위하여 커스터마이징 후 제공하게 됐으며, 이후 각 현장 사업장에 사전 택배로 VR 기기와, 성찰 질문 책을 발송했고 교육을 준비하는 강사는 온라인 Zoom을 활용해 실시간 프로그램 및 피드백을 진행했다.

교육 참석자들은 새로운 교수방식인 VR 체험 자체가 신선하게 다가왔다는 평이며, 특히 어린왕자 스토리에 담긴 감동을 고스란히 느낄 수 있다는 점을 긍정적으로 평했으며, 일상에서 벗어나 색다른 경험을 체험할 수 있었고 향후 대면 교육으로도 좋은 콘텐츠가 될 것이라는 점에 대한 의견을 밝혔다.

더에이치알더㈜ 관계자는 “기존에도 서울시교육청, 광주 및 구미 도서관 교육 등 교육기관, 기업, 단체 등 다양한 분야에서 XR BOOK 어린왕자가 새로운 교육방식으로 도입되고 있는 중으로써 이번 현대글로비스 교육에서 평가 받은 장점들이 더욱 강조되어 향후 새로운 교육 패러다임을 이끌어 나갈 것으로 기대한다”고 전했다.

